Wybory do PE. Wylosowano numery list komitetów

CO USTALONO?

Wybory do PE. Numery list komitetów

Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała numery list wyborczych komitetów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W pierwszej kolejności wylosowano numery komitetów, które zarejestrowały listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych. Wylosowano następujące numery:

1 - Trzecia Droga,

2 – Konfederacja,

3 - Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polsce w Normalnej Europie,

4 - Polexit,

5 - Koalicja Obywatelska,

6 - Lewica

7 - Prawo i Sprawiedliwość

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6–9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. W wyborach europejskich każdy komitet mógł w danym okręgu zgłosić jedną listę kandydatów, których liczba nie mogła być mniejsza niż pięć i większa niż 10. Parytet kobiet i mężczyzn na liście musi wynosić co najmniej 35 proc. Dany kandydat może startować tylko z jednej listy i w jednym okręgu.

Sonda Czy pójdziesz na wybory do Parlamentu Europejskiego? Tak Nie Jeszcze nie wiem