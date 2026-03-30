Jarosław Kaczyński ostrzega Węgrów. Mówi o upadku praworządności

Jarosław Kaczyński popiera Viktora Orbana i widzi w jego zwycięstwie szansę na zmianę Unii Europejskiej.

Prezes PiS krytykuje obecny rząd Donalda Tuska i ostrzega przed węgierską opozycją.

Polityk zarzuca przywódcom UE "nowy niemiecki imperializm" i krytykuje centralizację decyzji.

W rozmowie opublikowanej w niedzielę przez prorządowy węgierski tygodnik Mandiner, Jarosław Kaczyński podkreślił, że ewentualne zwycięstwo Viktora Orbana i partii Fidesz miałoby kluczowe znaczenie nie tylko dla Węgier, ale i dla całej Europy.

Wizja zmian w Unii Europejskiej

Jarosław Kaczyński zaznaczył, że taki wynik wpisałby się w szerszy kontekst oczekiwanych zmian na europejskiej scenie politycznej, obejmujących powrót PiS do władzy w Polsce oraz triumf prawicy we Francji. Jego zdaniem, mogłoby to doprowadzić do nowego układu sił w Unii Europejskiej.

- Mogłaby powstać siła, która zmieniłaby Europę. To konieczne, bo Unia Europejska przeżywa kryzys, który może doprowadzić do jej upadku. My sobie tego nie życzymy, ale chcemy Unii, która będzie mechanizmem koordynacji polityki krajów suwerennych - wyjaśnił, podkreślając potrzebę modelu współpracy suwerennych państw, zamiast dalszej centralizacji decyzji w Brukseli i Berlinie.

Krytyka rządu Tuska

Prezes PiS odniósł się także do opozycyjnej partii TISZA i jej lidera Petera Magyara, sugerując, że w przypadku ich zwycięstwa mogliby podążyć drogą Donalda Tuska.

- Mogliby doprowadzić do upadku praworządności na Węgrzech - ocenił.

W wywiadzie Kaczyński ostro skrytykował również przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen oraz szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, zarzucając im realizację "nowego niemieckiego imperializmu". Wskazał także, że w jego ocenie zbyt wiele rozstrzygnięć zapada poza stolicami państw członkowskich.

Sytuacja na Węgrzech

Węgrzy pójdą do urn 12 kwietnia. Większość niezależnych badań wskazuje na przewagę partii TISZA, a w sondażu firmy Median z marca partia ta miała aż 23 punkty procentowe przewagi wśród zdecydowanych wyborców. Ośrodki bliskie rządowi wskazują z kolei na kilkuprocentowe prowadzenie Fideszu.

