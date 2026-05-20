Poseł PiS mocno zaskoczył ws. posła KO. "Nie myślałem, że będę kiedyś bronił"

W sieci wybuchła afera po wpisie Michała Czarnika.

Zarzucił on podejrzane gospodarowanie pieniędzmi poselskimi Maciejowi Laskowi.

Dość niespodziewanie w obronie posła KO stanął Radosław Fogiel.

Wpis Michała Czarnika

- Jak myślicie ile może kosztować strona internetowa biura poselskiego z rocznym utrzymaniem? 2-3 tys? No max 6-8 tys z wodotryskami. Otóż nie. Ciebie, podatniku, kosztowała ponad 43 tys. zł. Tyle zapłaciłeś w zeszłym roku za stronę Macieja Laska - napisał na platformie X wiceprezes Stowarzyszenia TakDlaCPK i Fundacji Polskiego Rozwoju Michał Czarnik.

Na dowód opublikował fragment zestawienia, zgodnie z którym koszty utworzenia i obsługi strony internetowej biura poselskiego posła KO, wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska wyniosły w 2025 r. 46 383 zł. Jak wskazał, to niewiele mniej niż koszty wynajmu lokalu, w którym mieści się biuro poselskie (54 392 zł). Na koniec zachował jeszcze bardziej szokującą, przynajmniej teoretycznie, informację. - Ale wiecie co jest najlepsze? Tej strony po prostu nie ma w necie - dodał.

Radosław Fogiel broni Macieja Laska

Niewątpliwie, tak przedstawiona historia jawi się jako nader bulwersująca. Dość nieoczekiwanie na jej drugie dno wskazał jednak Radosław Fogiel z PiS. - Nie myślałem, że będę kiedyś bronił min. Laska, ale należy się wyjaśnienie: w tej rubryce - zgodnie z instrukcjami Kancelarii Sejmu - należało wpisywać wszystkie wydatki "okołointernetowe", takie jak social media, subskrypcje itp.- napisał.

- Formularz powstał zanim tego typu rzeczy były na porządku dziennym. W tym roku został zaktualizowany i może nie będzie już wprowadzać w błąd - dodał jeszcze.

- Brońcie się tam nawzajem panie Pośle niezależnie od barw. Ciekawe ze akurat w takich sprawach potraficie. Opis w rubryce jest jasny - ma być jawność to trzeba podawać co jest w opisie. Wewnętrzne instrukcje sejmu nikogo nie interesują - to kpina z jawności jeżeli nakazują wpisywać coś innego niż wynika z opisu. Jak obywatel ma to weryfikować? (...) Ciekawe za co konkretnie ta kwota i czemu @LasekMaciej milczy btw - replikował jeszcze Cichy, w oczekiwaniu na odpowiedź posła KO (która dotychczas nie nastąpiła).

