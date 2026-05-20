Poseł PiS mocno zaskoczył ws. posła KO. "Nie myślałem, że będę kiedyś bronił"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-05-20 21:11

Cuda, cuda ogłaszają! W środowe popołudnie (20 maja 2026 roku) prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości postanowił mocno zaskoczyć internautów zgromadzonych na platformie X. Jeden z użytkowników wskazał tam, jakoby poseł Koalicji Obywatelskiej miał w podejrzany sposób wykorzystywać pieniądze na stronę internetową swojego biura poselskiego. Nagle w jego obronie stanął właśnie Fogiel! - Nie myślałem, że będę kiedyś bronił min. Laska, ale należy się wyjaśnienie - napisał poseł PiS.

Maciej Lasek, Radosław Fogiel

i

Autor: Wojciech Olkuśnik/East News, Marek Kudelski/Super Express/ East News
  • W sieci wybuchła afera po wpisie Michała Czarnika.
  • Zarzucił on podejrzane gospodarowanie pieniędzmi poselskimi Maciejowi Laskowi.
  • Dość niespodziewanie w obronie posła KO stanął Radosław Fogiel.

Wpis Michała Czarnika

- Jak myślicie ile może kosztować strona internetowa biura poselskiego z rocznym utrzymaniem? 2-3 tys? No max 6-8 tys z wodotryskami. Otóż nie. Ciebie, podatniku, kosztowała ponad 43 tys. zł. Tyle zapłaciłeś w zeszłym roku za stronę Macieja Laska - napisał na platformie X wiceprezes Stowarzyszenia TakDlaCPK i Fundacji Polskiego Rozwoju Michał Czarnik.

Zobacz: Poruszona Monika Olejnik na pogrzebie senatora. Towarzyszył jej ukochany Tomasz

Na dowód opublikował fragment zestawienia, zgodnie z którym koszty utworzenia i obsługi strony internetowej biura poselskiego posła KO, wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK Macieja Laska wyniosły w 2025 r. 46 383 zł. Jak wskazał, to niewiele mniej niż koszty wynajmu lokalu, w którym mieści się biuro poselskie (54 392 zł). Na koniec zachował jeszcze bardziej szokującą, przynajmniej teoretycznie, informację. - Ale wiecie co jest najlepsze? Tej strony po prostu nie ma w necie - dodał.

Radosław Fogiel broni Macieja Laska

Niewątpliwie, tak przedstawiona historia jawi się jako nader bulwersująca. Dość nieoczekiwanie na jej drugie dno wskazał jednak Radosław Fogiel z PiS. - Nie myślałem, że będę kiedyś bronił min. Laska, ale należy się wyjaśnienie: w tej rubryce - zgodnie z instrukcjami Kancelarii Sejmu - należało wpisywać wszystkie wydatki "okołointernetowe", takie jak social media, subskrypcje itp.- napisał.

Sprawdź: Kwaśniewski spotkał się z Millerem. "Powiem sensacyjną rzecz". Zdradził, co stało się potem [WIDEO]

- Formularz powstał zanim tego typu rzeczy były na porządku dziennym. W tym roku został zaktualizowany i może nie będzie już wprowadzać w błąd - dodał jeszcze.

Brońcie się tam nawzajem panie Pośle niezależnie od barw. Ciekawe ze akurat w takich sprawach potraficie. Opis w rubryce jest jasny - ma być jawność to trzeba podawać co jest w opisie. Wewnętrzne instrukcje sejmu nikogo nie interesują - to kpina z jawności jeżeli nakazują wpisywać coś innego niż wynika z opisu. Jak obywatel ma to weryfikować? (...) Ciekawe za co konkretnie ta kwota i czemu @LasekMaciej milczy btw - replikował jeszcze Cichy, w oczekiwaniu na odpowiedź posła KO (która dotychczas nie nastąpiła).

Sonda
Czy lubisz Radosława Fogiela?
BRAUN TO MANIPULATOR! - GRZMI FOGIEL | Poranna rozmowa VOX FM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOSŁAW FOGIEL
MACIEJ LASEK