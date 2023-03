i Autor: East News, Art Service/Super Express Przyłębska, Kaczyński

Mocna opinia

Jarosław Kaczyński murem za Julią Przyłębską. "Żadnego sporu prawnego nie ma"

Czy Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy niebawem wniosek prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym? Powinien zrobić to w pełnym składzie, jednak w TK trwa ostry spór o to, czy Julia Przyłębska nadal jest jego przewodniczącą. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam Jarosław Kaczyński. - Pani Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego i każdy, kto to kwestionuje, po prostu kwestionuje obowiązujące prawo, jakkolwiek by próbować je interpretować - mówi w rozmowie z PAP prezes PiS.