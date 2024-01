Jarosław Kaczyński "jest kulą u nogi PiS"?! Wstrząsające wyniki sondażu! Wskazano też następcę

Czy Kaczyński powinien ustąpić?

Respondenci sondażu IBRIS oceniali, czy Jarosław Kaczyński powinien zrezygnować ze sprawowania funkcji prezesa PiS i ogłosić to jeszcze w tym roku. Co może zaskakiwać, odpowiedź twierdzącą wybrało aż 66 procent badanych, podczas gdy jedynie 26,9 procent stwierdziło, że polityk powinien zostać. Pozostałe 7,1 procent wskazało, że nie ma zdania na ten temat. Dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. marketingu politycznego, bezceremonialnie stwierdził w rozmowie z dziennikiem, że to oznacza, że "Kaczyński jest kulą u nogi PiS i wiedzą to nawet najtwardsi wyborcy partii".

Kto ma go zastąpić?

Zdaniem 14,2 procent badanych to Mateusz Morawiecki powinien zająć stanowisko Jarosława Kaczyńskiego. Na drugim miejscu, dość zaskakująco, znalazł się Przemysław Czarnek, którego wskazało 7,3 procent. Funkcję prezesa PiS mógłby według 4,8 procent respondentów sprawować były szef MON Mariusz Błaszczak. Innego zdania jest 3,8 procent ankietowanych, którzy wskazali, że to Beata Szydło powinna zastąpić Jarosława Kaczyńskiego, a 1,5 procent stwierdziło, że odpowiednim kandydatem jest Joachim Brudziński. Grupa wynosząca 34,6 procent uznała, że nie wie, kto powinien zostać nowym liderem PiS, a 33,9 procent wybrało odpowiedź "ktoś inny".

