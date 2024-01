i Autor: ART SERVICE / SUPER EXPRESS, Pawel Wodzynski/East News

jest deklaracja

Kaczyński zrobi to po dojściu do władzy! Wszystko jest już jasne

Prezes PiS Jarosław Kaczyński złożył dziś niebanalną obietnicę. Chodzi o Konstytucję, czyli najważniejszy dokument prawny w Polsce. Gdy dojdziemy do władzy, będziemy dążyli do zmiany konstytucji – zapowiedział Kaczyński. Argumentuje to tym, że obecnie konstytucja nie przewiduje możliwości działania przez prezydenta Andrzeja Dudę, które jego zdaniem mogłoby twardo i jednoznacznie przeciąć podejmowane przez rząd praktyki.