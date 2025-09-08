Janusz Korwin-Mikke powraca na scenę polityczną, zakładając nową partię.

Jej nazwa może wzbudzać kontrowersje

Sprawdź, czemu i jak się tłumaczy

Konfederacja ma obecnie 16 posłów w Sejmie. Ostatnie sondaże wskazują na poparcie oscylujące wokół 15 proc., co czyni ją potencjalnym języczkiem u wagi w przyszłych koalicjach rządzących. Za sprawą zaskakującego ruchu Janusza Korwin-Mikkego ugrupowanie zyskało właśnie konkurencję o tej samej nazwie!

Konfederacja kontra Konfederacja? Korwin-Mikke zaskakuje nowym projektem politycznym

Janusz Korwin-Mikke, po zawieszeniu w prawach członka „starej” Konfederacji w 2023 roku, zdecydował się na zaskakujący krok. Jak podaje "Rzeczpospolita", zarejestrował nową partię polityczną, która nosi nazwę Konfederacja – identyczną jak koalicja pod przywództwem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Działacze tej drugiej wprost oskarżają Korwin-Mikkego o "podszywanie się" pod ich środowisko, ten utrzymuje z kolei, że ma prawo do nazwy.

Przypomnijmy, że wśród pierwotnych założycieli Konfederacji (w 2019 roku funkcjonowała jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), byli Piotr Liroy-Marzec (odszedł jeszcze w 2019 r.), Janusz Korwin-Mikke (został zawieszony po kampanii wyborczej w 2023 roku) oraz Grzegorz Braun (wyrzucono go w styczniu).

Korwin-Mikke potwierdza. „Mam prawo do tej nazwy”

W rozmowie z dziennikiem Janusz Korwin-Mikke potwierdził, że to on stoi za partią Konfederacja - w skrócie KonFed. Jak utrzymuje, jako współzałożyciel Konfederacji ma prawo do tej nazwy. Ugrupowanie zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie i znalazło się w internetowym rejestrze partii politycznych, choć nie ma jeszcze żadnych danych poza nazwą, adresem siedziby i datą rejestracji (stan na 2 września).

Kontrowersyjny działacz prawicy na razie nie chce zdradzić, kto współtworzył nową partię. – Na razie na ten temat wolałbym nie mówić – mówi wprost na temat celów nowej formacji. Dotychczasowa partia Korwin-Mikkego, pod nazwą Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (KORWiN) została zarejestrowana w kwietniu 2024 r. W maju tego roku została wykreślona z rejestru partii politycznych z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

