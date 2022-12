Janina Ochojska powiedziała, jak spędzi Wigilię. Padły piękne słowa

Janina Ochojska jest nie tylko europosłanką, ale także działaczką humanitarną i prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej. Zmaga się także z rakiem piersi. Jak sama mówiła w wywiadach, chemioterapia i naświetlania są bardzo wyczerpujące dla organizmu. Często po zakończeniu leczenia trzeba jeszcze wiele czasu, by zregenerować organizm nie tylko po walce z chorobą, ale i ze skutków ubocznych terapii. U Janiny Ochojskiej zaś pojawiły się problemy z poruszaniem się. W lipcu 2022 roku informowała, że w końcu mogła stanąć na nogi. Co prawda wspierała się kulami, ale i tak zrobiła ogromny postęp. To jednak był dopiero początek drogi do normalnego chodzenia. W poście na Twitterze pokazała zdjęcie, na którym wciąż siedzi na wózku obok świątecznej choinki. Przy okazji zdradziła, jak będzie spędzać Wigilię. - To jedna z choinek, która jest w naszym domu. Przygotowujemy się do Wigilii, na której będzie 16 osób. Oprócz życzeń radości Bożego Narodzenia, życzę Wam, drodzy Twitrerowicze, obyśmy w przyszłym roku doczekali zmian. To zależy od każdego z nas, a więc mobilizujmy najlepsze siły – napisała. To piękne wzruszające słowa, zwłaszcza gdy pamięta się o walce z chorobą, jaką stoczyła europosłanka. W końcu na własnej skórze przekonała się, jak wiele zależy od naszego własnego nastawienia i woli! W komentarzach zaś zaroiło się od życzeń wesołych świąt i zdrowia.

