Jaki los czeka PSL i Polskę 2050? Eksperci są zgodni: Lepiej poradzą sobie ludowcy

Koniec Trzeciej Drogi

Polska 2050 musi podjąć jeszcze decyzję o wyjściu z Trzeciej Drogi, ale lider ugrupowania, marszałek Sejmu Szymon Hołownia podziękował już partnerom za współpracę. Z kolei lider ludowców, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że PSL w następnych wyborach wystartuje już samodzielnie. - Trzecia Droga była projektem wyborczym i ludowcy umówili się z Polską 2050 na wspólny start w czterech wyborach. I to jest za nami, dobiegł finał - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

Politolog Bartłomiej Biskup zauważa, że decyzja sprawie rozwiązania Trzeciej Drogi musi jeszcze zostać podjęta przez polityków Polski 2050, ale to tylko formalność. - Z tego sojuszu nic nie zostało. Powodem jest wynik Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich, a PSL nie wystawiło w tych wyborach swojego kandydata. Nic dziwnego, że spadło poparcie dla Trzeciej Drogi – tłumaczy dr Biskup. A co teraz czeka PSL i Polskę 2050, gdy będą działać samodzielnie? - PSL tradycyjnie ma lepsze struktury i większą historię, więcej działaczy, a Polska 2050 to parta świeża, więc będzie ona miała trudniej. Wydaje się, że zmierzy się ona z pokusą wchłonięcia przez Platformę Obywatelską. Jeśli poparcie dla Trzeciej Drogi (ok. 7 proc. według najnowszego sondażu IBRiS), podzielimy na pół, to partie te nie przekraczają progu wyborczego. PSL ma jednak tradycyjnie duże szanse na wejście do parlamentu, natomiast problem ma z tym ugrupowanie Hołowni. Uważam, że na razie nic się w Polsce 2050 nie zmieni, natomiast bliżej wyborów może dojść do przejścia części polityków tego ugrupowania do KO, a może powstanie jakiś nowy podmiot. Nie wykluczone, że cześć działaczy Polski 2050, pojedynczy posłowie dołączą do PSL – ocenia Bartłomiej Biskup.

Polska 2050 przejdzie do historii?

Perspektyw przed ugrupowaniem Szymona Hołowni nie widzi też inny politolog, prof. Kazimierz Kik. - Polska 2050 przejdzie do historii, podzieli los podobnych ugrupowań, które pojawiały się i znikały, żeby wspomnieć tu o ugrupowaniu Pawła Kukiza. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia, jest bardzo inteligentny, ale to jest człowiek mediów, a nie polityki. Wydaje mi się zatem, że w mediach będzie bardziej skuteczny niż w polityce. Polska 2050 może utrzymać jeszcze w polityce, jeśli zmieni swoje oblicze – uważa ekspert.

- Natomiast jedyna droga, jaka czeka PSL, to powrót na szlaki elektoratu wiejskiego, a elektorat wiejski jest teraz w kręgu oddziaływania Prawa i Sprawiedliwości. Czyli dawne marzenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby pozyskać elektorat miejski, chybiło. PiS święci triumf, ponieważ odebrało część elektoratu wiejskiego ludowcom, a elektorat ten stoi w pewnym sensie na rozdrożu. Wydaje mi się, że PSL będzie mogło odzyskać część elektoratu, jeśli pójdzie na współpracę z PiS – ocenia prof. Kik.

