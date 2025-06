Nowy, sensacyjny sondaż partyjny! Nowa partia w Sejmie, dramat koalicjantów Tuska

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to jak zagłosowaliby Polacy? Nowy sondaż pracowni IBRiS dla Polsat News przynosi odpowiedzi na to pytanie. Powiedzieć, że jest ciekawie, to nie powiedzieć nic! W parlamencie doszłoby do prawdziwej rewolucji! Aż trzy ugrupowania w nim zasiadające obecnie, musiałby się pożegnać z ul. Wiejską. W sejmowych ławach znalazłoby się natomiast jedno nowe ugrupowanie!

i Autor: Sejm RP/X.COM, Materiały prasowe Sejm uchylił immunitetu posłowi PiS Michałowi Wosiowi