Ostatni dzień na protest wyborczy! Czy Sąd Najwyższy uzna zarzuty o nieprawidłowościach?

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ogłosiła 2 czerwca, że w II turze wyborów prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów. Jego konkurent, Rafał Trzaskowski, uzyskał 49,11 proc. głosów. Od tego momentu ruszyła procedura składania protestów wyborczych, która zgodnie z Kodeksem wyborczym trwa 14 dni.

Ostatni dzień na złożenie protestu wyborczego. Jak to zrobić?

Osoby, które chcą złożyć protest, mogą to zrobić wyłącznie do 16 czerwca bezpośrednio w budynku Sądu Najwyższego w Warszawie przy pl. Krasińskich w godzinach pracy (8:00-16:00) lub nadać go za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jak podkreśla SN, protest nadany u innego operatora musi wpłynąć do SN przed upływem terminu, dlatego wysłanie go kurierem nie gwarantuje zachowania terminu.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, protest musi być złożony na piśmie. Niedopuszczalne są inne formy, takie jak faks, e-mail czy ePUAP. Ważne jest również, aby protest spełniał wymogi formalne określone w Kodeksie wyborczym oraz ogólne warunki pisma procesowego. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Nieprawidłowości w wyborach? Sąd Najwyższy zbada protesty

Do piątku do Sądu Najwyższego wpłynęły 434 protesty wyborcze. Jak informuje zespół prasowy SN, w protestach podnoszone są m.in. nieprawidłowości w sporządzaniu protokołów głosowania oraz podczas liczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych. Co dalej z protestami?

Sąd Najwyższy ma obowiązek rozpatrzyć wszystkie protesty, które spełniają wymogi formalne. Jeśli SN uzna, że doszło do poważnych naruszeń prawa wyborczego, może unieważnić wybory. W takim przypadku konieczne byłoby przeprowadzenie ponownego głosowania.

