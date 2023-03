Jacek Żalek - najbardziej kompromitujące cytaty. Pogoniła go Katarzyna Kolenda-Zaleska

Dymisja Jacka Żalka. Dlaczego ustąpił?

Polityk związany ze Zjednoczoną Prawicą kończy pracę na stanowisku wiceministra funduszy i polityki regionalnej. - Dla dobra toczącego się postępowania oraz w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek rządu Zjednoczonej Prawicy, złożyłem dziś rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy - napisał w specjalnym oświadczeniu Jacek Żalek. Dymisja jest pokłosiem afery w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i taśm, na których nagrane mają być rozmowy kierownictwa NCBiR (Tu przeczytasz, o co chodzi w aferze Jacka Żalka).

Katarzyna Kolenda-Zaleska zakończyła program z Jackiem Żalkiem

Jacek Żalek nie pierwszy raz sprawił, że jest o nim głośno. Ten 50-letni urodzony w Białymstoku polityk był już w wielu - często odległych od siebie - ideowo partiach. Jacek Żalek związany był m.in. z SKL, UPR, PO, Polską Razem i Partią Republikańską. Do historii przeszły jego skandaliczne wypowiedzi. Gdy w studiu TVN oznajmił, że LGBT to "ideologia, nie ludzie", prowadząca rozmowę Katarzyna Kolenda-Zaleska przerwała program i pogoniła polityka. - Dla mnie to było naturalne, że jeśli przychodzi polityk i mówi, że "LGBT to nie ludzie", to ja nie mogę tego zaakceptować. To jest wbrew wartościom, w które wierzę, wbrew DNA tej stacji, która jest otwarta na wszystkich ludzi i wbrew temu, jakie są moje poglądy. W związku z tym nawet się nie wahałam. Uznałam, że na antenie TVN24 nie może być miejsca na tego typu wykluczające i odhumanizowujące słowa. Podjęłam tę decyzję w sekundę, zwłaszcza że to był program na żywo, więc nie miałam się nad czym zastanawiać - mówiła potem w rozmowie z "Plejadą" dziennikarka. W naszej galerii zobaczysz zbiór najbardziej kompromitujących cytatów Jacka Żalka. Włosy stają dęba, gdy się to czyta!