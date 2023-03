O co chodzi w aferze Jacka Żalka, dlaczego złożył dymisję?

- Dla dobra toczącego się postępowania oraz w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami, godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek rządu Zjednoczonej Prawicy, złożyłem dziś rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy - napisał Jacek Żalek z Partii Republikańskiej w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze. - Jestem przekonany, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione przez powołane do tego organy państwa, a moje dobre imię zostanie oczyszczone" - stwierdził były wiceminister. - Jednocześnie kategorycznie stwierdzam, że nigdy, w żaden sposób nie formułowałem oskarżeń pod adresem Partii Republikańskiej" - zadeklarował Żalek.

Dymisja związana jest aferą w NCBiR. Media informowały o nieprawidłowościach w przyznawaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, a siedziba Centrum została przeszukana przez CBA. Jacek Żalek zanim złożył dymisję, został pozbawiony pełnomocnictwa do nadzoru nad NCBiR-em.

Taśmy na Adama Bielana

Prezesem Partii Republikańskiej jest europoseł Adam Bielan. Według doniesień Onetu były wiceminister dostarczył do prokuratury rozmowy kierownictwa NCBiR, które było potajemnie nagrywane. Stenogramy Jacek Żalek miał dostać od Krzysztofa Bednarka, byłego prezesa spółki NCBR Investment Fund. - Minister Żalek złożył w prokuraturze zeznania obciążające Adama Bielana. Skoro wzajemnie na siebie kapują, to chyba sytuacja w obozie władzy nie jest najlepsza. Smuteczek" - napisał Jan Strzeżek, który kiedyś był z Żalkiem w Porozumieniu.

Jacek Żalek zeznawał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie już trzykrotnie: 24 lutego, 1 i 7 marca - informuje Onet. Podczas przesłuchań wiceminister pytany był przez śledczych o kulisy podejmowanych w NCBiR decyzji w konkursie "Szybka ścieżka. Innowacje cyfrowe". Chodzi o szczegóły rozdysponowania 811 milionów złotych. Jedna z dotacji, na 55 mln zł została przyznana firmie o kapitale 5 tys. zł założonej 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków. Wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania. Drugą podejrzaną dotację - w wysokości 123 mln zł - przyznano na projekt dotyczący "cyberbezpieczeństwa podmorskiego" białostockiej spółce, która w ostatnich dwóch latach wykazywała straty.

Poseł PO: To taśmy mafii

- Z Dariuszem Jońskim weszliśmy do NCBiR. Przestraszyli się na całego. Zaczęli się nagrywać. To taśmy mafii. Bielan to "Sponsor". Żalek to "Wielki Żal". Są "nasze projekty". Złodziejską operację nazwali "Czarny Węgiel". Przez 8 lat urządzili wielkie żniwa. Postanowili ukraść Polskę - wyznał poseł Michał Szczerba, który mówił o tym także z mównicy sejmowej.

Rzecznik rządu o aferze w NCBiR

- W tej chwili toczy się postępowanie dotyczące NCBiR-u ze strony CBA. Każda osoba winna jakimkolwiek nadużyciom będzie ukarana. Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało: nie ma i nie będzie żadnego pola ochronnego dla nadużyć w tego typu instytucjach. Osoby, które dopuściły się nadużyć, powinny zostać ukarane. Gdy zakończy się kontrola CBA i audyty wewnętrzne, będą wyciągane wnioski personalne - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

