J. D. Vance reaguje na propozycję Dudy. "Byłbym zszokowany"

Andrzej Duda o rozmieszczenie broni nuklearnej na terenie Polski zaapelował w wywiadzie dla "Financial Times" - Granice NATO przesunęły się na wschód w 1999 roku, więc 26 lat później powinno również nastąpić przesunięcie infrastruktury NATO na wschód. Dla mnie to oczywiste – powiedział Duda, dodając, że "byłoby bezpieczniej, gdyby ta broń już tu była". Wyraził nadzieję na rozszerzenie projektu Nuclear Sharing w Europie, które bez powodzenia zaproponował w 2022 roku administracji ówczesnego prezydenta USA Joe Bidena. Duda podkreślił, że to obecny prezydent USA Donald Trump decyduje o rozmieszczeniu amerykańskiej broni jądrowej. Jednocześnie przypomniał zapowiedź Władimira Putina z 2023 r., że Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową na Białorusi. - Rosja nawet się nie wahała, kiedy przenosiła swoją broń jądrową na Białoruś. (…) Nikogo nie pytała o zgodę – powiedział prezydent.

Stany Zjednoczone reagują na propozycję prezydenta

Propozycja Andrzeja Dudy nie spotkała się jednak z entuzjazmem po stronie Stanów Zjednoczonych. Pomysł prezydenta skomentował dla stacji Fox News J.D. Vance, wiceprezydent USA. - Nie rozmawiałem z prezydentem (Donaldem Trumpem - przyp. red.) o tej konkretnej kwestii, ale byłbym zszokowany, gdyby poparł rozprzestrzenienie broni jądrowej dalej na wschód Europy - powiedział wiceprezydent w stacji Fox News. - Musimy być ostrożni. Ryzykujemy życiem ludzkiej cywilizacji. Prezydent Trump uznaje się - i tak jest - za prezydenta pokoju. Ludzie tacy jak Joe Biden sennie wprowadzali nas w konflikt nuklearny, a Donald Trump ma zupełnie inne podejście - dodał.

Tusk o pomyśle Dudy

Swoją opinię na temat propozycji podzielił się również Donald Tusk. Jak powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej 13 marca, takie sprawy lepiej załatwiać w zaciszu gabinetów. - Tego typu sprawy lepiej załatwiać w dyskrecji, a nie poprzez wywiady prasowe, ale szkód z tego nie będzie jakichś szczególnych. Ja doceniam starania pana prezydenta Dudy, bo jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowała panem prezydentem. Natomiast, czy takie metody są skuteczne? Mam tutaj swoją opinię - ocenił szef rządu.

