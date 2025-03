i Autor: Art Service / Super Express; AP Photo/Czarek Sokolowski)

Premier reaguje na słowa prezydenta

Tusk odpowiada na propozycję Dudy. "Szczególnych szkód nie będzie"

Andrzej Duda podczas rozmowy dla "Financial Times" zaproponował, by Stany Zjednoczone rozmieściły na terytorium Polski broń jądrową, która odstraszała by Rosję. O pomysł prezydenta został zapytany premier Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że lepiej, by załatwiać takie sprawy w dyskrecji. - Szkód tego nie będzie jakichś szczególnie i doceniam starania prezydenta Dudy - ocenił premier.