Hołownia stawia wszystko na jedną kartę! Czy jego ultimatum rozsadzi Polskę 2050?

2026-01-16

Szymon Hołownia, dotychczasowy lider Polski 2050, ogłosił gotowość do ponownego startu w wyborach na szefa partii, pod warunkiem powtórzenia całego procesu wyborczego. To zaskakujący zwrot akcji po niedawnych problemach technicznych, które unieważniły drugą turę głosowania. Decyzja Hołowni wywołała burzliwe dyskusje wewnątrz ugrupowania, a niektórzy posłowie mówią nawet o "szantażu emocjonalnym".

Wybory przewodniczącego Polski 2050 to tragifarsa. Szymon Hołownia wróci?

Autor: Anita Walczewska/ East News
  • Szymon Hołownia zaskakuje, deklarując chęć powtórzenia całych wyborów na szefa Polski 2050 i gotowość do ponownego startu.
  • Marszałek Sejmu stawia ultimatum: jeśli jego scenariusz się nie spełni, rozważa odejście z partii.
  • Wybory zostały unieważnione z powodu problemów technicznych, a kandydatki chcą powtórzyć tylko drugą turę.
  • Czy Rada Krajowa ugnie się pod "szantażem emocjonalnym" Hołowni?

Hołownia stawia ultimatum

Szymon Hołownia, po tym jak we wrześniu ubiegłego roku zrezygnował z ubiegania się o reelekcję na stanowisko przewodniczącego Polski 2050, teraz zaskakuje. Podczas piątkowej Rady Krajowej ugrupowania, zadeklarował chęć powtórzenia całych wyborów na szefa partii i wyraził gotowość do ponownego startu. Hołownia miał również zasugerować, że jeśli ten scenariusz się nie spełni, jest gotów odejść z partii. Podkreślił, że widzi miejsce w zarządzie dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski, ale nie wyobraża sobie Polski 2050, która byłaby wyłącznie domeną jednej z nich.

Co z wyborami?

Wybory na szefa Polski 2050 miały rozstrzygnąć się w drugiej turze między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską. Głosowanie zostało jednak unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawę zgłoszono do ABW i Prokuratury Krajowej. Hołownia nie wykluczał swojego startu już wcześniej, ale teraz jego deklaracja nabiera konkretnego kształtu. Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz stoją na stanowisku, że pierwsza tura wyborów jest ważna i należy powtórzyć jedynie drugą turę.

"Szantaż emocjonalny"?

Decyzja Szymona Hołowni wywołała wewnętrzne napięcia w partii. Część posłów mówi o "szantażu emocjonalnym", wskazując na to, że Hołownia wykorzystuje swoją pozycję do przeforsowania własnej wizji przyszłości ugrupowania. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Hołownia był założycielem partii i nadal cieszy się dużym autorytetem.

Dalsze kroki

Teraz Rada Krajowa Polski 2050 musi podjąć decyzję, czy powtórzyć całe wybory, czy tylko drugą turę. Od tej decyzji zależy przyszłość ugrupowania i to, czy Szymon Hołownia pozostanie jego liderem. W tle pozostaje również kwestia jego niedoszłego startu na stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, które ostatecznie objął były prezydent Iraku.

