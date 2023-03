Hołownia ostro do Tuska. Nie zostawił na nim suchej nitki!

Pełczyńska-Nałęcz: Zaangażowanie Chin może doprowadzić do podziału Europy

Szef PO Donald Tusk przedstawił w poniedziałek projekt zakładający kredyt 0 proc. na pierwsze mieszkanie dla ludzi do 45. roku życia oraz 600 zł dopłaty do najmu mieszkań. Odsetki kredytów miałby refinansować Bank Gospodarstwa Krajowego. Do pomysłu lidera Platformy odnieśli się w środę liderzy PSL i Polski 2050: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. "Jeżeli chodzi o postulat, który zgłosił Donald Tusk, to chętnie bym z nim o tym dłużej porozmawiał. Mam poważne wątpliwości" - przyznał Hołownia.

Jego zdaniem, każdy powinien w takiej sytuacji zobaczyć ustawę i wyliczenia. "Bo znowu może się okazać, że mówimy o programie, który rozwiązuje - bo państwo na tyle stać - problem jakiejś niewielkiej grupy, a brak mieszkań to jest problem pokoleniowy i tu potrzeba zmiany filozofii. Nie tylko doprowadzenia do tego, żeby banki i deweloperzy mieli pieniądze z kolejnych kredytów, ale do tego, żeby państwo - również przez jednostki samorządy terytorialnego - rozwijało system mieszkań na wynajem, dostępnych, tanich" - wyjaśnił.

Dodał, że dzisiaj potrzeba takiej rozmowy. "Jeżeli my, Polska 2050, będziemy w rządzie, w którym Platforma Obywatelska będzie zgłaszała taki postulat, to będziemy z nią o tym rozmawiać, będziemy mieli wątpliwości i będziemy oczekiwali poważnej rozmowy o tym, jak ten problem powinien być systemowo rozwiązany" - powiedział. Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "projekt budowy mieszkań komunalnych, socjalnych czy mieszkań na wynajem jest możliwy do zrealizowania, jeżeli udział w podatkach będą miały samorządy".

Jego zdaniem udostępnienie kredytu jest ważne i istotną rolę powinien w tym procesie odgrywać Bank Gospodarstwa Krajowego. "Nie żeby poważne instytucje i wielkie korporacje finansowe na tym znów zarobiły, tylko żeby Bank Gospodarstwa Krajowego dawał różnego rodzaju gwarancje" - wyjaśnił. "Mamy poważną ustawę, która jest przygotowana, jesteśmy gotowi do rozmowy" - powiedział zaznaczając, że nie powinna to być dyskusja na hasła, tylko na konkrety. We wtorek na spotkaniu z młodzieżą w Łodzi lider PO był pytany, czy ta propozycja nie wpłynie na wzrost cen nieruchomości.

"Uchylałbym obawy niektórych ekspertów, że tego typu programy wsparcia, jak kredyt 0 proc., czy dopłata do najmu muszą wpłynąć na wyraźny wzrost ceny. Generalnie nie ma za bardzo wpływu... Zobaczmy na przykład dzisiaj: ceny nieruchomości, ceny mieszkań galopują, wzrost cen jest niebywały i przecież nie dlatego, że PiS zbudował za dużo mieszkań, albo że dołożył za dużo pieniędzy wam. Ceny mieszkań nie wzrastały, wtedy kiedy myśmy wybudowali 250 tysięcy mieszkań, oferując program podobny (...) do kredytu 0 proc." - odpowiedział Tusk.

