Kto na prezydenta: Tusk czy Trzaskowski? Jednoznaczne wskazanie

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej polski zapytano Polaków, jaką polityczną przyszłość widzą dla lidera PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do wyboru była kilka odpowiedzi, a ankietowani byli wyłącznie sympatycy PO. Najwięcej z nich, bo 57 proc. uznało, że Donald Tusk powinien pozostać na stanowisku szefa PO i nieformalnym liderem opozycji. 24 proc. uznało, że powinien zostać premierem, 14 proc. widzi w nim szeregowego posła. 8 proc. respondentów widzi w Donaldzie Tuska prezydenta, a 10 proc. nie ma zdania. Jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to najwięcej osób, bo 40 proc., chciałoby, by został prezydentem. 22 proc. zaś wolałaby go w roli szefa PO i nieformalnego lidera opozycji, po 17 proc. wskazało premiera i szeregowego posła. 13 proc. badanych nie wyraziło swojej opinii. Jak widać, Polacy głosujący na PO mają na ten temat jednoznaczny pogląd na ten temat. Nie wiadomo jednak, jakie plany mają sami zaineresowani i czy te pokryją się z wolą elektoratu.

