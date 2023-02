Donald Tusk w Pabianicach

- Nie ma polityka z obozu PiS-u, do którego nie ma zastrzeżeń - podkreślił Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Pabianicach. - Nie jesteśmy w Pabianicach po to, żeby załamywać ręce - podkreślił Tusk. Donald Tusk w Pabianicach poruszył kwestie braku dostępności mieszkań na polskim rynku. - Mówimy dzisiaj dużo o mieszkaniach. Ja bym chciał porozmawiać konkretnie o mieszkaniach dla młodych. Ludzie mają prawo do mieszkania. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań. Będziemy proponowali kredyt na 0 proc. dla ludzi, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie - obiecuje Donald Tusk.

- Bank nie będzie zarabiał na odsetkach - podkreślił Tusk. Szef Platformy Obywatelskiej wyliczył, że jak będzie już obowiązywał program 0 proc. to nie będzie się płaciło raty za mieszkanie rzędu 4 tys. zł miesięcznie, tylko 1,7 tys. zł miesięcznie i będzie to spłata kapitału, a nie odsetek dla banku. Kredyt ma być dostępny dla osób do 45. roku życia, które kupują swoje pierwsze mieszkanie. Tusk obiecuje także pomoc tym, którzy nie chcą bądź nie będą mogli dostać kredytu w banku. Tusk obiecuje dopłatę do najmu mieszkania rzędu 600 zł miesięcznie.

Tuskowi marzy się budowanie nowoczesnych osiedli. - Mam nadzieję, że nie będzie to patodeweloperka - podkreśla Tusk. Marzą mu się osiedla ekooszczędne z tanimi kosztami ogrzewania czy oświetlenia.

We wtorek 28 lutego 2023 roku programy mieszkaniowe będą przedstawione szczegółowo podczas posiedzenia klubu PO w Łodzi.

Sonda Czy Donald Tusk jest pracowity? Tak Nie Nie wiem