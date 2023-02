Tusk nabija się z Czarnka. Mówi o programie cela plus

Pani Maryna z trójką dzieci uciekła przed wojną do Polski. "Boże, daj nam wrócić do Ukrainy!"

Lider Platformy Obywatelskiej przyznał, że w ostatnim czasie chorował i miał więcej czasu na oglądanie telewizji. Donald Tusk skomentował najnowszą aferę - willa plus - na której trop wpadli dziennikarze TVN24. Zdaniem lidera opozycji, proceder, który tam zachodził woła o pomstę do nieba, ale jak przyznał - ma na to rozwiązanie, gdy uda się odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. - Pan minister Czarnek mówi, że willa plus to świetnie przygotowany program. A ja chcę powiedzieć, że cela plus będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa - ocenił kąśliwie Donald Tusk. Polityk zadeklarował również, że wszystkie osoby odpowiedzą za łamanie prawa i krzywdzenie ludzi. - Tak jak krzywdy ludzkie będą naprawione, tak wszyscy, którzy już bez żadnych zahamowań rozkradają publiczne pieniądze, muszą za to odpowiedzieć - zapowiedział były premier.

Na początku lutego portal TVN24 opublikował artykuł z listą 12 nieruchomości i organizacji, które dostały dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami PiS oraz do katolickich i prawicowych fundacji".

W naszej galerii możesz zobaczyć, jaki prezent przygotował dla swojej wnuczki Donald Tusk:

Czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni przejść na emeryturę? Politycy odpowiadają Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.