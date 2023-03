Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej 01.03.2023

Cimoszewicz: Tusk przywrócił PO do gry i to on powinien być premierem

Obietnica Tuska będzie kosztowna, ale mniej niż rozdawnictwo PiS - ocenił Włodzimierz Cimoszewicz w programie "Express Biedrzyckiej". - Tusk przywrócił PO do gry i to on powinien być premierem - przekonywał były szef rządu. Zobacz cały program na Se.pl