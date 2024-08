Hołownia na zdjęciu z żoną. Dodał wzruszający wpis

Ważny apel Błaszczaka do Hołowni. Ostrzega przed podwyżkami

Szymon Hołownia składa życzenia żołnierzom

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Politycy składają życzenia żołnierzom i ich rodzinom. Wpis z okolicznościowymi życzeniami zamieścił w mediach społecznościowych również marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Umieścił też swoje zdjęcie z żoną Urszulą Brzezińską - Hołownia, która jest pilotką myśliwca MiG-29 i oficerem Sił Powietrznych RP orz zdjęcie, jak z córkami obserwuje samolot pilotowany przez mamę. Wpis Szymona Hołowni wprost chwyta za serce:

- "Żebyśmy zawsze się na nich doczekali. Żeby za każdym razem do nas wracali. Z dyżuru, ze służby, z misji. Z pracy" - pisze na Instagramie Szymon Hołownia. Jak dodaje, obchody Święta Wojska Polskiego to czas na wielkie słowa, defilady i salwy. "Na docenienie i podziękowania dla tych, którzy zdecydowali, że będą walczyć za Polskę, a jeśli trzeba będzie - oddadzą za nią swoje życie". Marszałek podkreśla, że życzenia w tym dniu są również skierowane do najbliższych żołnierek i żołnierzy, "którzy tę misję rozumieją, którzy kochają i tęsknią". "Niech się spełniają każdego dnia!" - napisał marszałek.

Wielka defilada w Warszawie

Dziś w całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające 104. rocznicę Bitwy Warszawskiej. W Warszawie odprawiona została msza święta za ojczyznę, odbyła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza i defilada na Wisłostradzie. Bierze w niej udział ponad 2500 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, prawie 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych, niemal 80 statków powietrznych i 220 jednostek sprzętu, m.in. czołgi K2 i Abrams. Podczas defilady przemówienia wygłosili prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.