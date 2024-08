i Autor: Jan Bogacz/TVP/East News, ART SERVICE / SUPER EXPRESS

Zaskakująca deklaracja Komorowskiego w sprawie Hołowni! Były prezydent stawia sprawę jasno

Czy koalicja rządząca zdecyduje się wystawić wspólnego kandydata na prezydenta? Poparcia w całej sprawie dla Szymona Hołowni udzielił ostatnio wicepremier i jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Hołownię stawia jak się okazuje kojarzony z obozem PO Bronisław Komorowski! – To dobry pomysł. Hołownia to polityk środka i byłaby to dobra kandydatura – zaznacza w rozmowie z nami były prezydent.