Hołownia miał konferencję. NAGLE wyciągnął "Super Express"

W najnowszym wydaniu "Super Expressu" opublikowaliśmy trzy sondaże przeprowadzone na nasze zlecenie przez Instytut Badań Pollster. Wszystkie trzy dotyczą tematu aborcji, który od pewnego czasu nie tylko rozgrzewa emocje w społeczeństwie, ale i w koalicji rządzącej. Z sondażu wynika, że zdaniem 56 proc. pytanych powinno się odbyć referendum aborcyjne, a co więcej udział w takim referendum deklaruje niemal trzy czwarte obywateli. W Sejmie zwolennikami referendum są politycy Trzeciej Drogi. Złożyli nawet projekt ustawy w tej sprawie, ale tak jak inne przepisy dotyczące aborcji ma być rozpatrywany dopiero po pierwszej turze wyborów samorządowych. Jak wiemy będzie to na posiedzeniu Sejmu 11 kwietnia, o czym powiadomił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

W czasie konferencji w środę 20 marca Hołownia był dopytywany przez dziennikarzy o sprawę aborcji, gdy nagle wyciągnął właśnie naszą gazetę! - Jeżeli jesteśmy w temacie dotyczącym przerywania ciąży i regulacji z tym związanych to proszę bardzo, dzisiejszy "Super Express" i sondaż, który jasno pokazuje to, o czym mówi Trzecia Droga. Polacy i Polki chcą mieć prawo wypowiedzieć się w tej sprawie. Wiele osób nie rozumie, dlaczego Sejm złożony z 70 proc. z facetów, i na dodatek bardziej konserwatywny niż polskie społeczeństwo (..), czy ten Sejm coś uchwali przez cztery lata. Dlaczego umowny Suski czy Czarzasty, Tusk i Kosiniak-Kamysz mają mieć prawo decydować o tym, co kobieta może czy nie może, a miliony polskich kobiet tego prawa nie mają - powiedział i wspomniał, że debata w temacie aborcji się na tym nie skończy, ale może też dotyczyć kroku referendalnego.

