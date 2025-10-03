Hołownia chce dostać się do ONZ. Polacy mają na ten temat wyrobione zdanie. Ten sondaż jest druzgocący!

- Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, co jest odważnym krokiem w jego karierze.
- Polityk złożył aplikację. Do tego ma spotkać się z Sekretarzem Generalnym ONZ.
- Najnowszy sondaż ujawnia, co Polacy sądzą o planach Szymona Hołowni, a wyniki mogą go zaskoczyć.
Szymon Hołownia niebawem przestanie być marszałkiem Sejmu, to wynik umowy koalicyjnej. Zgodnie z nią dojść ma do wymiany marszałków Sejmu i Senatu. To jeden z kluczowych punktów umowy koalicyjnej. Wiadomo już, że w przypadku marszałka Sejmu w listopadzie Szymona Hołownię zastąpić ma jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.
Nic więc dziwnego, że Hołownia zdecydował się na odważny krok i podjął decyzję, by spróbować swoich sił w wielkie, międzynarodowej polityce. Aktualny marszałek Sejmu złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców:
Z tym, co umiem, chcę przydać się jakoś, i Polsce i światu. Przedwczoraj poinformowałem naszą Radę Krajową, że w ten piątek złożyłem aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR). Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie - przyznał w prost w oświadczeniu, które opublikował na Facebook.
Spotkanie Hołowni z sekretarzem generalnym ONZ
Wiadomo, że Hołownia jest obecnie w USA i w piątek (3 października) o godzinie 15:30 czasu lokalnego, ma się spotkać w Nowym Jorku z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterres, tak wynika z harmonogramu dnia szefa ONZ. Sprawy więc mogą nabrać rumieńców, bo dodatkowo, jak dowiedział się "Super Express", w czasie niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych, prezydent Karol Nawrocki, podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem przekonywał go do poparcia Hołowni, co ujawnił w rozmowie z nami szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
Polacy o decyzji Hołowni ws. stanowiska w ONZ. Postawili sprawę jasno
Pojawił się także sondaż sprawdzający to, jak Polacy postrzegają plany Szymona Hołowni. W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Onetu, badanym zadano pytanie: "Czy uważasz, że Szymon Hołownia powinien kandydować na stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców?".Niestety, wynik nie jest zbyt pozytywny dla polityka. Ponieważ aż 45,3 proc. wskazało odpowiedź "Nie", a jedynie 17,6 proc. ankietowanych odpowiedziało "Tak", odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało z kolei 37,1 proc. osób. Sondaż został przeprowadzony w dniach od 30 września do 1 października 2025 roku.
