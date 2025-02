Hołownia atakuje Mentzena. "Rządy Konfederacji będą oznaczały absolutne sterroryzowanie polskich kobiet"

Szymon Hołownia, który ponowie zdecydował się kandydować na prezydenta, uważa, że jego notowania już wkrótce powinny pójść w górę. Marszałek Sejmu w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił, że przyświeca mu jasny cel - pokonanie Sławomira Mentzena, który w sondażach zajmuje trzecie miejsce. - Mentzen, filozofia, która za nim stoi, jest zagrożeniem dla państwa, dla świata naszych wartości. To oczywiste, że zamierzam go pokonać, żebyśmy nie musieli stawać w Polsce przed dylematami ze Słowacji, Francji, Austrii, czy za chwilę Niemiec - powiedział polityk. Podczas swojej konferencji w Lublinie kontynuował atak na kandydata Konfederacji.

- Pamiętacie państwo 5 Mentzena? On twierdził później, że to nie obowiązuje. A skąd mogę mieć pewność, że to nie obowiązuje? Czyli Polska bez Żydów, gejów, UE, bez podatków i bez czegoś tam jeszcze. I bez ubezpieczeń. Chcesz to zrealizować czy nie? Sto ustaw, które Mentzen miał położyć. Jak wygląda choćby jedna z nich. To dalej jego program na prezydenturę, czy też nie? Rządy Konfederacji będą oznaczały absolutne sterroryzowanie polskich kobiet - powiedział lider Polski 2050.

Wybory prezydenckie w Polsce - sondaż

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM wynika, że najwięcej głosów (30,9 proc) zdobył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem 21,7 proc. badanych urząd prezydenta powinien objąć popierany przez PiS Karol Nawrocki. Na kolejnym miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który zdobył 16,8 proc. głosów. Według stacji radiowej, to on zanotował największy wzrost poparcia, w porównaniu z poprzednim, styczniowych sondażem (o 3,6 p.p.; 6,1 p.p. od grudnia 2024 r.). Na kolejnych pozycjach znalazł się kandydat z Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (4,7 proc.), Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie (2,8 proc.), Magdalena Biejat z Nowej Lewicy (2,1 proc.) i Adrian Zandberg z Razem (2 proc.). Krzysztof Stanowski zdobył 1,6 proc. poparcia, była posłanka SLD Joanna Senyszyn 0,5 proc., a Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców 0 proc.

ZOBACZ GALERIĘ: Hołownia z żoną w Operze Wielkiej. Przyćmiła wszystkich

Hołownia o Stanowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Szymon Hołownia ma szansę zostać prezydentem? Tak, ogromną Średnio Nie, nie ma co marzyć Nie wiem, może