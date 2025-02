Hołownia deklaruje: jeśli przegram, nie wejdę do rządu

Szymon Hołownia jasno określił swoje zdanie na temat ewentualnego wysłania polskich wojsk na Ukrainę. Jego zdaniem, nie może być o tym mowy. Podkreślił jednocześnie, że naszego wschodniego sąsiada należy wspierać, ale w inny sposób. - Nie znajduję w Polsce zgody na ten krok. Pytanie też, czy rzeczywiście jest dziś najważniejszy. (...) Ukraińcy, którzy wspaniale dowiedli, że są bitną i kompetentną armią, najbardziej potrzebują dziś sprzętu. Dużej ilości sprzętu, możliwości kupowania go za skonfiskowane rosyjskie aktywa, to wydaje mi się dziś dużo ważniejsze, niż spory o skład misji pokojowych, gdy widoki na sprawiedliwy pokój są odległe - ocenił lider Polski 2050.

Polityk został również zapytany o najnowsze sondaże, z których wynika, że Sławomir Mentzen umacnia swoje poparcie. Marszałek Sejmu odpowiedział, że do głosowania zostały jeszcze trzy miesiące. - Rozstrzygną się, jak wszędzie dziś na świecie, w ostatniej chwili. Mentzen, filozofia, która za nim stoi, jest zagrożeniem dla państwa, dla świata naszych wartości. To oczywiste, że zamierzam go pokonać, żebyśmy nie musieli stawać w Polsce przed dylematami ze Słowacji, Francji, Austrii, czy za chwilę Niemiec - powiedział Szymon Hołownia. Jak dodał, jest pewny, że kilka tygodni badania będą wyglądać inaczej.

Hołownia: jeśli przegram, nie wejdę do rządu

Na pytanie, czy jeśli przegra w wyborach to wejdzie do rządu, odpowiedział: - Nie, nie wejdę do rządu. Poproszony o deklarację, że nie będzie wicepremierem w rządzie Donalda Tuska, powiedział: - Nie będę. Dopytywany o to dlaczego, Hołownia wyjaśnił, że inaczej widzi swoją rolę w polityce. - Zamierzam wygrać wybory prezydenckie, to teraz najważniejsze. A po nich – i tak znajdziemy się w nowej rzeczywistości, niezależnie od ich wyniku - stwierdził. Pierwsza tura wyborów prezydenckich została zaplanowana na 18 maja. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.

