To on miałby zastąpić Karola Nawrockiego w wyborach? Sonda Romana Giertycha wywołała burzę!

Ankieta Giertycha

Roman Giertych zorganizował na swoim koncie na platformie X krótką ankietę, w której zapytał internautów o to, kto według nich powinien zastąpić Karola Nawrockiego w roli kandydata PiS w tegorocznych wyborach prezydenckich. Zaproponował ironicznie cztery kandydatury: Mariusza Goska, Marka Suskiego, Janusza (można domniemywać, że chodzi o Janusza Kowalskiego) oraz Krystynę Pawłowicz.

W zabawie wzięło do tej pory ponad 4,5 tysiąca internautów. Najliczniejsza grupa jako faworyta wskazała Mariusza Goska, który dotychczas uzyskał ponad 38 proc. głosów. Na drugim miejscu plasuje się enigmatyczny Janusz (22 proc.), zaś na trzecim Marek Suski (niecałe 20 proc.). Jedynie o 0,2 proc. ustępuje mu będącą póki co na ostatnim miejscu Krystyna Pawłowicz (19,7 proc.).

Kto zastąpi Nawrockiego w roli kandydata PiS?— Roman Giertych (@GiertychRoman) February 17, 2025

W odpowiedzi na wybór użytkowników sieci, twórca ankiety postanowił przedstawić swoje hasło wyborcze dla zwycięzcy. - Mam już hasło wyborcze: "Żadne Dudy czy Rafały prezydentem Gosek mały!" - napisał Giertych. Wywołany do tablicy poseł PiS postanowił w krótkich słowach odnieść się do działań mecenasa. W mało parlamentarnych słowach odpisał on:

- Wielkiś jak brzoza, a głupiś jak koza

Wielkiś jak brzoza, a głupiś jak koza. https://t.co/hfbnEtU8ie— Mariusz Gosek #NAWROCKI2025🇵🇱 (@MariuszGosek) February 17, 2025

Przypomnijmy, że zaprezentowaliśmy na łamach „Super Expressu” wyniki sondażu, w którym pytaliśmy ankietowanych, czy Jarosław Kaczyński powinien wymienić Karola Nawrockiego na innego kandydata. Okazało się, że zdecydowana większość zwolenników PiS (70 proc.) chce jednak, żeby to właśnie szef IPN był nadal kandydatem tej partii (WIĘCEJ: Czy KO i PiS powinny wymienić kandydatów na prezydenta? Wyborcy zabrali głos).

