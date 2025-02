Najnowsze informacje ze sztabu Trzaskowskiego i Nawrockiego. Kto ma przewagę?

Pierwszym krokiem w procesie rejestracji kandydata na prezydenta jest zebranie 1000 podpisów koniecznych do zarejestrowania przez Państwową Komisję Wyborczą komitetu wyborczego. Do tej pory PKW zarejestrowała 21 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Kolejnym etapem prezydenckiej kampanii wyborczej jest zgłoszenie kandydata na prezydenta - czas na to upływa 4 kwietnia (piątek) o godz. 16. Do rejestracji kandydata przez Komisję konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego. Obecnie jedynym zarejestrowanym kandydatem jest Sławomir Mentzen z Konfederacji, którego sztab zebrał 250 tys. podpisów. Andrzej Śliwka, członek sztabu Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta, pytany we wtorek w Studiu PAP o to, jak idzie zbiórka podpisów kandydata, powiedział, że tylko w jego okręgu wyborczym (Elbląg) liczba podpisów przekracza już dwukrotnie "ostatnie zbiórki". "Podpisy zostaną złożone w marcu i myślę, że będzie to rekordowa liczba" - zapewnił.

"W wielu kampaniach uczestniczyłem, w kilku również będąc w sztabie i wyraźnie musze powiedzieć, że takiego entuzjazmu do zbierania podpisów nigdy nie było" - ocenił. Pytany o to, czy w takim razie sztab idzie po milion podpisów odpowiedział, że nie chce deklarować, czy "będzie milion, czy to będzie 900 tysięcy, czy 1,5 miliona, czy 2 miliony, bo podpisy cały czas spływają". Również rzeczniczka klubu KO, członkini sztabu Rafała Trzaskowskiego Dorota Łoboda powiedziała PAP, że sztab Trzaskowskiego zbierze o wiele więcej podpisów niż jest to wymagane. Zauważyła, że zbieranie podpisów to jeden ze sposobów na prowadzenie kampanii. "Chcemy, żeby w całej Polsce było widać naszych ludzi i naszego kandydata" - podkreśliła.

Kto zbierze więcej podpisów?

"Na pewno zbierzemy o wiele więcej podpisów niż ich wymagana liczba, ale tutaj chodzi o to, żeby wyjść do ludzi" - wskazała. Jak dodała, zbiórka prawdopodobnie potrwa do końca lutego, zaś złożenie podpisów do PKW prawdopodobnie nastąpi na początku marca. Zastrzegła jednocześnie, że sztab nie narzuca sobie sztywnych terminów. Z kolei członkini sztabu Szymona Hołowni Mariola Rzepka podkreśliła, że - choć oczywiście każdy głos poparcia społecznego jest ważny - to sztab kandydata Trzeciej Drogi nie traktuje zbierania podpisów w kategoriach "pójścia na rekord", a po prostu realizacji kampanijnych formalności. Zaznaczyła, że zbiórka podpisów cały czas trwa i jednocześnie trwa liczenie tych już zebranych.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

