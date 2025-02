"Flagi Polski nie ma", czyli burza po spotkaniu Trzaskowskiego z prezydentem Finlandii

Karol Nawrocki porównany do Magdaleny Ogórek. Te słowa eksperta mogą mocno go zasmucić!

Polska flaga pominięta? Polityczne echa spotkania

Prezydent Warszawy udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania ze spotkania z fińskim przywódcą, podkreślając znaczenie sojuszy oraz współpracy w zakresie bezpieczeństwa Europy.

"Always good to see you, my friend!" – napisał Trzaskowski, dodając, że rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii międzynarodowych.

Jednak wśród flag, które stanowiły tło spotkania, zabrakło polskiej biało-czerwonej. Na nagraniach widać flagę Finlandii, NATO, Unii Europejskiej oraz ONZ, ale symbol narodowy Polski nie został wyeksponowany.

Tusk: Wyłącznie tym będę się kierował. Pilny komunikat

Tę sytuację natychmiast skomentował poseł PiS Andrzej Śliwka, znany ze swoich konserwatywnych poglądów i aktywności w Komisji Obrony Narodowej.

"A polskiej flagi Polski nie ma." – napisał krótko Śliwka, co wystarczyło, by w sieci rozgorzała debata na temat protokołu dyplomatycznego oraz roli polskich symboli narodowych w międzynarodowych relacjach.

Symbol czy przypadek? Kontrowersje wokół protokołu dyplomatycznego

Wizualna oprawa spotkań politycznych odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku państwa. Brak polskiej flagi może być zwykłym przeoczeniem organizatorów lub celową decyzją zgodną z obowiązującymi zasadami protokołu. Jednak dla wielu osób, szczególnie ze środowisk konserwatywnych, taki gest ma głębsze znaczenie i świadczy o marginalizowaniu narodowej symboliki na rzecz struktur międzynarodowych.

Trzaskowski, jako polityk o proeuropejskich poglądach, wielokrotnie podkreślał znaczenie współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO, co dla jego zwolenników stanowi wyraz nowoczesnego podejścia do polityki zagranicznej. Jednak jego przeciwnicy często zarzucają mu pomijanie polskich akcentów i nadmierne akcentowanie przynależności do międzynarodowych struktur.

A polskiej flagi 🇵🇱 nie ma. pic.twitter.com/MAYmebj6IA— Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) February 18, 2025

