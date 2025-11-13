Hołownia ustępuje, a Błaszczak bez litości wbija szpilę. „To bardzo smutny obraz”

Hołownia zgodnie z umową koalicyjną ustępuje ze stanowiska

Mariusz Błaszczak ostro skomentował jego decyzję w Polsat News

Stwierdził, że Hołownia „jest rozczarowaniem” i „zabrakło mu woli do walki”

Według polityka PiS, po ustąpieniu Hołowni marszałkiem „zostanie komunista”

To jeden z najmocniejszych komentarzy ze strony PiS po zmianach w Sejmie

Błaszczak: „Jestem rozczarowany”

Rezygnacja Szymona Hołowni to element rotacji zapisanej w umowie koalicyjnej. Jednak w PiS oceniono ją zupełnie inaczej. W Polsat News głos zabrał były szef MON Mariusz Błaszczak.

Polityk nie ukrywał rozgoryczenia:

– Jestem rozczarowany, bo sądziłem, że po tym fatalnym początku, kiedy Szymon Hołownia postawił się oligarchom rządzącym Polską i nie przystał na zamach stanu, który oni od niego oczekiwali, sądziłem, że pójdzie dalej tą drogą – stwierdził.

„Spalony wśród celebrytów, spalony w establishmentu”

Błaszczak w ostrych słowach ocenił polityczną przyszłość Hołowni.

– On jest spalony wśród celebrytów, spalony jest wśród establishmentu, nawet jeżeli samokrytykę złoży, to już go nie przyjmą w te szeregi – mówił.

Według niego Hołownia „nie ma już politycznej przestrzeni”, a rezygnacja nie jest elementem ustaleń koalicyjnych, lecz efektem słabnącej pozycji.

„Brakuje mu siły i woli do walki”

Najostrzejsze słowa padły na końcu rozmowy.

Hołownia odchodzi po dwóch latach. Dziś wielki finał jego misji w Sejmie

– Widać brakuje mu siły i woli do walki i niestety po 26 latach marszałkiem Sejmu zostanie komunista. To jest bardzo smutny obraz – ocenił Błaszczak.

Słowa polityka wpisują się w ostrą narrację PiS wobec obecnej większości parlamentarnej i zmian na stanowiskach w Sejmie. Rezygnacja Hołowni i ostre komentarze ze strony PiS pokazują, jak gorąca pozostaje atmosfera wokół sejmowej rotacji. W kolejnych dniach okaże się, czy polityczna burza ucichnie, czy dopiero zaczyna się jej najostrzejsza faza.

