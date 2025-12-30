Nawrocki przekazał Trumpowi kluczową wiadomość o Putinie! Te słowa wstrząsną światem

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-30 7:56

W niedzielnej wideokonferencji z udziałem europejskich liderów i prezydentów USA oraz Ukrainy, Karol Nawrocki, reprezentujący Polskę, przekazał Donaldowi Trumpowi niezwykle ważną wiadomość dotyczącą Rosji i jej prezydenta, Władimira Putina. Jak ujawnił w poniedziałek Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, polski prezydent wprost ostrzegł przed ufaniem Moskwie.

Donald Trump, Karol Nawrocki

i

Autor: MARCIN GADOMSKI/SUPER EXPRESS/ Associated Press
  • Prezydent Nawrocki ostrzegł Donalda Trumpa przed Rosją po spotkaniu z Zełenskim, podkreślając jej niewiarygodność w kwestii umów.
  • Polska, jako kluczowy hub logistyczny i sąsiad Ukrainy, odgrywa istotną rolę w procesie pokojowym i stabilizacji regionu.
  • Przestroga polskiego prezydenta ma na celu wzmocnienie antyrosyjskiej narracji w Białym Domu i kształtowanie skutecznej polityki.

Wideokonferencja odbyła się po spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie, poświęconym zakończeniu wojny w Ukrainie. Po tych rozmowach obaj przywódcy połączyli się z europejskimi liderami, aby omówić dalsze kroki i perspektywy pokojowe. W tym gronie, obok najważniejszych głów państw Starego Kontynentu, znalazł się również prezydent Karol Nawrocki, który miał do przekazania Amerykanom bardzo konkretne spostrzeżenia.

W takich warunkach mieszkają byli prezydenci. Zajrzeliśmy do domów Komorowskiego i Wałęsy. Luksusowo? Sami oceńcie

Kluczowe ostrzeżenie dla białego domu

Jak poinformował Marcin Przydacz w poniedziałkowym wywiadzie w Polsat News, prezydent Karol Nawrocki zwrócił Donaldowi Trumpowi uwagę na fundamentalną kwestię: przy jakichkolwiek ustaleniach ze stroną rosyjską trzeba pamiętać o tym, że "Rosja nie dotrzymuje umów i jest w stanie oszukać każdego". Słowa te padły w kontekście poszukiwania rozwiązań pokojowych i przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. "Nie należy ufać Władimirowi Putinowi, to zostało powiedziane wprost" – dodał Przydacz, podkreślając stanowczość polskiego stanowiska.

Ta bezpośrednia przestroga ma ogromne znaczenie w kontekście ewentualnych negocjacji pokojowych, które mogłyby doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Doświadczenia historyczne i bieżące wydarzenia pokazują, że Rosja często ignoruje międzynarodowe zobowiązania, co czyni ją nieprzewidywalnym partnerem.

Polska rola w procesie pokojowym i strategiczne znaczenie

Kancelaria prezydenta poinformowała również, że podczas rozmowy Karol Nawrocki wskazał na kluczową rolę Polski w momencie podpisywania pokoju. Wynika to m.in. z funkcjonowania strategicznego hubu logistycznego pod Rzeszowem, który od początku wojny odgrywa nieocenioną rolę w dostarczaniu pomocy humanitarnej i wojskowej do Ukrainy. Ten hub stał się bramą do wolności dla wielu transportów, a jego utrzymanie i dalsze funkcjonowanie będzie miało zasadnicze znaczenie dla stabilności regionu po zakończeniu konfliktu.

Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska, jako kraj bezpośrednio graniczący z Ukrainą i doświadczony historycznie przez agresywną politykę Rosji, posiada unikalną perspektywę i wiarygodność w ocenie intencji Kremla.

Dlaczego to ostrzeżenie jest tak ważne dla Trumpa?

Marcin Przydacz zaznaczył, że im więcej zaufanych osób, takich, "których Donald Trump w jakimś sensie lubi, szanuje, chce z nimi rozmawiać, będzie przedstawiać tę rzeczywistość", tym mniejsza szansa, że inni, "którzy podszeptują jakieś prorosyjskie narracje w Białym Domu, będą słuchani". To sugeruje, że polski prezydent mógł mieć na celu nie tylko ostrzeżenie, ale także wzmocnienie narracji sprzyjającej twardej postawie wobec Rosji w otoczeniu amerykańskiego przywódcy.

Wiadomość przekazana przez Karola Nawrockiego ma na celu uświadomienie Donaldowi Trumpowi, że lekceważenie rosyjskiej tendencji do łamania umów może prowadzić do poważnych konsekwencji i podważyć stabilność każdego przyszłego porozumienia. W obliczu złożoności geopolitycznej, takie bezpośrednie i stanowcze komunikaty stają się bezcenne dla kształtowania skutecznej polityki zagranicznej.

Poniżej galeria zdjęć: Trump wyrzucił dziennikarzy z sali. „Zabierz ich i daj im obiad!”

Polityka SE Google News
Trump wyrzucił dziennikarzy z sali. „Zabierz ich i daj im obiad!”
10 zdjęć
Express Biedrzyckiej - Marcin Matczak
Sonda
Plan pokojowy Donalda Trumpa Twoim zdaniem jest...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP