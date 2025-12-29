Krzysztof Bosak pokazał, jak spędza końcówkę roku. Uroczo! Scena jak z filmu

- Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, wykorzystuje poświąteczny czas na odpoczynek z rodziną, zanim wróci do politycznych obowiązków.
- Polityk wraz z żoną Kariną i trójką dzieci spędza beztroskie chwile w malowniczych polskich górach.
- Zdjęcie opublikowane przez Bosaka ukazuje sielankową scenę rodzinnego ciepła przy kominku, co wywołało falę pozytywnych komentarzy.
Święta Bożego Narodzenia dały kilka dni wytchnienia od codziennych obowiązków i bieganiny. Większość osób jednak musiała już porzucić beztroskę i wrócić do swoich obowiązków. Jednym z wyjątków jest Krzysztof Bosak, który jeszcze nie wrócił do szarej codzienności! Jako wicemarszałek Sejmu nie może narzekać na brak zajęć. Nic więc dziwnego, że każdą wolną chwilę spędza w gronie najbliższych - żony Kariny i ich trojga dzieci. Teraz zdradził, jak całą rodziną spędzają końcówkę roku!
Krzysztof Bosak z rodziną
Krzysztof Bosak pochwalił się zdjęciem z górskiej miejscowości, gdzie spędza czas razem z bliskimi. Na fotografii widać piękne wnętrze pełne drewnianych elementów oraz pokaźny piecyk, w którym płonie ogień. Polityk kuca przed kominkiem wraz z trojgiem swoich pociech. Sielankowa scenka wygląda niczym kadr ze świątecznego filmu!
- W polskich górach, rodzinnie, najlepiej - napisał.
Pod postem szybko pojawiły się serduszka. Nic dziwnego! Zima w górach jest niezwykle piękna, a do tego poświąteczny klimat z pewnością dodaje magicznej atmosfery. Po takim wypoczynku polityk z pewnością wróci do pracy z naładowanymi akumulatorami! Widać, że to czas relaksu dla rodziny Bosaków, którzy całymi garściami czerpią ze wspólnych chwil. Nie wiadomo jednak, jak długo planują zostać na południu Polski. Być może niebawem w mediach społecznościowych pojawiają się zdjęcia z sylwestra w górach?
