Hojny gest Morawieckiego. Z prywatnych pieniędzy wsparł fundacje i stowarzyszenia

Premier wspiera fundacje

Od kilku dni stowarzyszenia i fundacje dziękują Mateuszowi Morawieckiemu za prywatną darowiznę. "Do grona naszych darczyńców dołączył Pan Premier Mateusz Morawiecki przekazując darowiznę na Mieszkanie Chronione” – poinformowało na Facebooku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.

Premierowi podziękowała też Fundacja Brat Słońce z Krakowa. „Niech Pokój zawsze Panu towarzyszy w życiu, a uczynione dobro powraca zwielokrotnione” – czytamy w jej wpisie. Po raz drugi Morawiecki pomógł też Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za krokiem w Zamościu, na którego konto przelał 12 tys. zł.

Stowarzyszenie kupuje autobus

– Jesteśmy ogromnie wdzięczni panu Morawieckiemu za pomoc. Wysłaliśmy mu za to podziękowanie. Nie znam go osobiście, ani nie docierałam do niego – przyznaje Maria Król, przewodnicząca stowarzyszenia. Aktualny i ubiegłoroczny datek od premiera to w sumie kwota 32 tys. zł. Razem z innymi darowiznami oraz z z dotacją PFRON pozwolił stowarzyszeniu kupić autobus do przewożenia dzieci.

Kwotą 12 tys. szef rządu wsparł niedawno także Stowarzyszenie My dla Innych z Białegostoku. Nie zapadła jeszcze decyzja, na co środki będą przeznaczone. – Może dofinansujemy w jednej czwartej zakup platformy przyschodowej albo zakup usług psychoterapeutycznych – zastanawia się prezes organizacji, Rafał Średziński i zapowiada, że być może działacze „My dla innych” zrobią w tej sprawie głosowanie.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego szefa rządu, w 2022 r. wsparł on organizacje charytatywne łączną kwotą 380 tys. zł.