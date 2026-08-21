Grzegorz Schetyna ujawnia plan Nawrockiego. „Kreuje się na lidera”

W rozmowie z Radiem ZET polityk przekonywał, że Nawrocki będzie próbował koordynować współpracę PiS, Konfederacji i pozostałych ugrupowań prawicowych. Padły też mocne słowa o pozycji Jarosława Kaczyńskiego.

Schetyna: Nawrocki kreuje się na lidera prawicy

Jednym z najgorętszych tematów rozmowy Grzegorza Schetyny z Beatą Lubecką w Radiu ZET była przyszłość polskiej prawicy oraz polityczne ambicje Karola Nawrockiego. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent nie zamierza ograniczać się do wykonywania konstytucyjnych obowiązków. Ma budować pozycję polityka, który będzie w stanie narzucać warunki największym ugrupowaniom po prawej stronie sceny politycznej.

– Po to się mówi o jednej liście dzisiaj, po to żeby po prostu mieć pretekst i powód do koordynowania aktywności, mieć wpływ na to, żeby godzić tych, którzy nie są w stanie znaleźć porozumienia między sobą – mówił Grzegorz Schetyna w Radiu ZET.

Kiedy padło pytanie o to, czy Karol Nawrocki kreuje się na lidera prawicy, polityk KO odpowiedział bez wahania: – Oczywiście, tak że tak. Chce, żeby sytuacja go kreowała.

Co z Jarosławem Kaczyńskim? Padły mocne słowa

Najbardziej zaskakujący fragment wywiadu dotyczył Jarosława Kaczyńskiego. Według Schetyny prezydent buduje swoją pozycję w taki sposób, aby prezes PiS stał się jednym z kilku partyjnych liderów, których działania będzie próbował koordynować Pałac Prezydencki.

– On ustawia dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego obok Mentzena, Brauna, Morawieckiego, jako jednego z liderów partyjnych Prawicy – stwierdził gość Radia ZET.

W ocenie byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej to właśnie prezydent może stać się patronem porozumienia prawicy przed kolejnymi wyborami.

Nawrocki patronem paktu senackiego prawicy?

Schetyna przewiduje, że ugrupowania prawicowe raczej nie wystawią jednej wspólnej listy do Sejmu. Jego zdaniem bardziej prawdopodobne jest porozumienie dotyczące wyborów do Senatu.

– Nie, Konferencja na to nie pójdzie. Owszem, pakt senacki, tak, ale wspólna lista? Nie, nie sądzę. Nie wydaje mi się to prawdopodobne – ocenił w Radiu ZET.

To jednak nie oznacza, że rola Karola Nawrockiego będzie niewielka. Wręcz przeciwnie. Schetyna uważa, że prezydent spróbuje wpływać zarówno na współpracę prawicowych partii, jak i na formułę ich startu w wyborach.

– Nawrocki będzie patronem paktu senackiego prawicowego i będzie miał wpływ na to, w jaki sposób ugrupowania będą współpracować i w jakich formułach pójdą w wyborach do sejmu – przekonywał polityk KO.

Jak dodał, prezydent może stać się bardzo poważnym przeciwnikiem obecnej koalicji. – Uważam, że będzie przeciwnikiem strony demokratycznej – powiedział Schetyna.

Prezydent chce osłabić rząd?

Gość Radia ZET łączy polityczne ambicje Nawrockiego również ze sposobem, w jaki prezydent podchodzi do ustaw przyjmowanych przez parlament. Zdaniem Schetyny Pałac Prezydencki aktywnie szuka powodów do blokowania projektów rządu.

– Mam takie wrażenie, że urzędnicy prezydenta i sam prezydent szukają, siadają do każdej ustawy, która przechodzi przez polski parlament. Siadają do niej, szukają powodów czy pretekstów do tego, żeby ją zawetować. Co zrobić, żeby obłożyć ją wetem – mówił.

Senator KO ocenił, że takie działania mają jasno określony polityczny cel.

– Czysty pretekst, to jest czysta polityka taka osłabiająca rząd i budująca swoją pozycję polityczną. I uważam, że tego nigdy nie było. Nikt, żaden prezydent nie prowadził takiej polityki – stwierdził w Radiu ZET.

Zdaniem Schetyny prawdziwa próba sił dopiero nadejdzie. Polityk przewiduje, że już w przyszłym roku prezydent mocno zaangażuje się w przygotowania prawicy do wyborów parlamentarnych.

– Zobaczymy wszyscy w przyszłym roku, w jaki sposób będzie prezydent Nawrocki z ekipą swoją angażował się w budowanie paktu senackiego. Paktu senackiego, paktu sejmowego, jak będzie angażował się w koordynowanie współpracy ugrupowań prawicowych – powiedział Grzegorz Schetyna.

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