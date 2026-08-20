Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Najnowszy sondaż przynosi dużą zmianę

Prezydent Karol Nawrocki odnotował znaczący wzrost pozytywnych ocen, przekraczając ważną granicę w najnowszym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej.

Ponad połowa Polaków, bo aż 52,5%, dobrze ocenia jego prezydenturę, co stanowi imponujący skok o 8,2 punktu procentowego w zaledwie trzy miesiące.

Odkryj, co stoi za tak wyraźną zmianą w publicznym odbiorze i czy ten dynamiczny trend utrzyma się w przyszłości.

Ponad połowa Polaków dobrze ocenia Nawrockiego

Najnowszy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przynosi bardzo dobre informacje dla Karola Nawrockiego. Pozytywną ocenę jego dotychczasowych działań wystawia 52,5 proc. badanych.

To wyraźna zmiana w porównaniu z majem. Wtedy pozytywnie o sposobie sprawowania urzędu przez prezydenta wypowiadało się 44,3 proc. respondentów. W ciągu trzech miesięcy odsetek dobrych ocen wzrósł więc aż o 8,2 pkt proc.

W sierpniu po raz pierwszy w tym zestawieniu Nawrocki może liczyć na pozytywną ocenę ponad połowy uczestników badania.

Spada liczba negatywnych ocen

Jednocześnie zmniejszyła się grupa Polaków krytycznie oceniających prezydenta.

Obecnie 35,1 proc. respondentów deklaruje negatywną ocenę jego działań. W maju było to 39,8 proc., co oznacza spadek o 4,7 pkt proc.

Pozostałe 12,4 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie ocenić prezydentury Karola Nawrockiego albo nie miało w tej sprawie zdania.

Dane pokazują więc dwie równoległe zmiany: rośnie grupa osób dobrze oceniających prezydenta, a jednocześnie maleje odsetek jego krytyków.

Nawrocki z dużym wzrostem w trzy miesiące

Różnica między ocenami pozytywnymi i negatywnymi wynosi obecnie 17,4 pkt proc. na korzyść prezydenta. Jeszcze w maju przewaga pozytywnych ocen była znacznie mniejsza – wynosiła 4,5 pkt proc.

Sierpniowe wyniki są więc dla Pałacu Prezydenckiego zdecydowanie lepsze niż te sprzed kilku miesięcy. Pokażą dopiero kolejne badania, czy wzrost dobrych ocen okaże się trwałym trendem.

Badanie OGB przeprowadzono w dniach 5–12 sierpnia 2026 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki Święto Wojska Polskiego

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