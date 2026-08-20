Alarm w polskim niebie i alert RCB dla dwóch województw! "Trwa zmasowany atak powietrzny"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-08-20 8:03

Dramatyczne godziny nad wschodnią granicą Polski! W nocy z środy na czwartek, w obliczu zmasowanego ataku powietrznego Rosji na terytorium Ukrainy, polskie siły zbrojne postawiono w stan najwyższej gotowości. - UWAGA! UWAGA! UWAGA! Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty - alert RCB o takiej treści otrzymali mieszkańcy woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego po godz. 4 w nocy. Ostatecznie przed 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało o zakończeniu operacji.

Płonący wieżowiec w nocy. Obok na wstawce komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ataku, o czym pisze SE Polityka.
Autor: AP Photo/ Associated Press alert

Jak podała Polska Agencja Prasowa, informacja o rozpoczęciu operowania lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej pojawiła się w czwartek po godzinie 3:00. Była to bezpośrednia konsekwencja aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, które w tym czasie prowadziło intensywne uderzenia na terytorium Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) nie pozostawiło złudzeń – polskie niebo wymagało natychmiastowej i zdecydowanej ochrony. 

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Na szczęście, przed godziną 7:00, Dowództwo Operacyjne przekazało komunikat o zakończeniu działań. - Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP - poinformowano. DORSZ nie zapomniało podziękować sojusznikom. W komunikacie wyrażono wdzięczność za wsparcie siłom NATO, NATO Air Command oraz Holenderskim Siłom Zbrojnym za pomoc w postaci systemów obrony powietrznej. Wojsko Polskie podkreśliło, że na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.

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Warto przypomnieć, że nocne wydarzenia poprzedził alert RCB, który został wysłany dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Komunikat ostrzegał przed zmasowanym atakiem powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy, co wywołało niepokój wśród lokalnej społeczności. Po około dwóch godzinach alert został jednak odwołany, co potwierdziło, że sytuacja została opanowana, a bezpośrednie zagrożenie dla polskich obywateli minęło. 

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ALERT RCB
WOJNA NA UKRAINIE