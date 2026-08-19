Nowe wieści o Hołowni i Pełczyńskiej-Nałęcz to prawdziwa BOMBA! Aż ciężko uwierzyć

Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu Donalda Tuska?

Najnowsze ustalenia w tej sprawie są bardzo zaskakujące.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w takim scenariuszu nie byłaby z pewnością nader szczęśliwa.

Poznajcie szczegóły.

Z ustaleń Polsat News wynika, że Koalicja Obywatelska liczy na to, iż po objęciu nowej funkcji Szymon Hołownia mógłby ponownie przejąć stery w Polsce 2050 i doprowadzić do jej połączenia z ugrupowaniem Centrum. O tym, że były marszałek Sejmu miałby objąć przewodnictwo klubu, informowała m.in. Interia. Jeden z ważnych ministrów, rozmawiając z portalem, zasugerował, że powrót Hołowni to zła wiadomość dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Jak Hołownia wróci, to Katarzyny momentalnie nie ma w rządzie - stwierdził bez ogródek.

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Te doniesienia zostały nieoficjalnie potwierdzone przez Polsat News, który dowiedział się, że wejście Szymona Hołowni do rządu jest obecnie poważnie rozważane. Wcześniejsze spekulacje, jakoby polityk miał objąć funkcję szefa resortu kultury, wydają się być nieprawdziwe. Były prowadzący "Mam talent" miałby stanąć na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także otrzymać tekę wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Minister, z którym Interia rozmawiała kilka dni wcześniej, zasugerował, że "w Polsce 2050 planują polityczny zamach na Pełczyńską-Nałęcz". - Katarzyna od dłuższego czasu była w rządzie elementem obcym, ale premier nic z nią nie robił, bo w teorii miała za sobą kilkunastu posłów - tłumaczył.

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O swoje potencjalne wejście do rządu pytany był przez Interię sam zainteresowany. Nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył doniesieniom. - Na razie jestem na urlopie z rodziną, więc nawet gdyby, to do końca miesiąca pewnie nic się nie wydarzy - informował Hołownia. Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła z kolei, że "brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię". - Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, to jest to superobciach. To jest zwykłe politykierstwo - mówiła na antenie RMF FM.

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Sonda Czy Szymon Hołownia powinien wrócić do aktywnej polityki? Tak Nie Nie wiem