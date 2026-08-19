Nowe wieści o Hołowni i Pełczyńskiej-Nałęcz to prawdziwa BOMBA! Aż ciężko uwierzyć

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-19 12:57

Od jakiegoś czasu spekuluje się, że Szymon Hołownia miałby dołączyć do rządu Donalda Tuska. Do tej pory jednak sugerowano, że były lider Polski 2050 miałby objąć resort kultury. Tymczasem najnowsze, nieoficjalne ustalenia Polsat News przynoszą prawdziwą bombę! Według stacji, w przypadku wejścia do rządu, Hołownia zostałby ministrem funduszy i polityki regionalnej, tym samym pozbawiając tego stanowiska Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Mało tego. Mógłby on zostać przy tym również wicepremierem!

Hołownia & Pełczyńska-Nałęcz
Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express (2)
  • Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu Donalda Tuska?
  • Najnowsze ustalenia w tej sprawie są bardzo zaskakujące.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w takim scenariuszu nie byłaby z pewnością nader szczęśliwa.
  • Poznajcie szczegóły.

Z ustaleń Polsat News wynika, że Koalicja Obywatelska liczy na to, iż po objęciu nowej funkcji Szymon Hołownia mógłby ponownie przejąć stery w Polsce 2050 i doprowadzić do jej połączenia z ugrupowaniem Centrum. O tym, że były marszałek Sejmu miałby objąć przewodnictwo klubu, informowała m.in. Interia. Jeden z ważnych ministrów, rozmawiając z portalem, zasugerował, że powrót Hołowni to zła wiadomość dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. - Jak Hołownia wróci, to Katarzyny momentalnie nie ma w rządzie - stwierdził bez ogródek.

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Te doniesienia zostały nieoficjalnie potwierdzone przez Polsat News, który dowiedział się, że wejście Szymona Hołowni do rządu jest obecnie poważnie rozważane. Wcześniejsze spekulacje, jakoby polityk miał objąć funkcję szefa resortu kultury, wydają się być nieprawdziwe. Były prowadzący "Mam talent" miałby stanąć na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a także otrzymać tekę wicepremiera w rządzie Donalda Tuska.

Minister, z którym Interia rozmawiała kilka dni wcześniej, zasugerował, że "w Polsce 2050 planują polityczny zamach na Pełczyńską-Nałęcz". - Katarzyna od dłuższego czasu była w rządzie elementem obcym, ale premier nic z nią nie robił, bo w teorii miała za sobą kilkunastu posłów - tłumaczył.

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O swoje potencjalne wejście do rządu pytany był przez Interię sam zainteresowany. Nie potwierdził, ale i nie zaprzeczył doniesieniom. - Na razie jestem na urlopie z rodziną, więc nawet gdyby, to do końca miesiąca pewnie nic się nie wydarzy - informował Hołownia. Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła z kolei, że "brzmi to tak, jakby ktoś za stołek chciał przekupić Szymona Hołownię". - Nie wiem, czy to jest prawda, ale jeżeli tak, to jest to superobciach. To jest zwykłe politykierstwo - mówiła na antenie RMF FM.

Galeria poniżej: Żona Szymona Hołowni, Urszula Brzezińska-Hołownia jest pilotem

Urszula Brzezińska-Hołownia
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KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
SZYMON HOŁOWNIA