Chcą przesadzić na tył sali Morawieckiego! Takiej wojny o stołki w Sejmie jeszcze nie było

Kolejny akt rozłamu, do którego doszło pomiędzy zwolennikami Mateusza Morawieckiego a członkami PiS.

Tym razem chodzi o miejsca i pomieszczenia w Sejmie.

Wyjaśniamy, o co chodzi w najnowszym sporze, w artykule poniżej.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM negocjacje między przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości a klubem Rozwój Plus utknęły w martwym punkcie. Przedmiotem sporu jest organizacja pracy w parlamencie, a konkretnie – dostęp do kluczowych zasobów. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, jako największy klub opozycyjny, dąży do tego, by zmarginalizować grupę byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z doniesieniami, kierownictwo PiS chce, aby parlamentarzyści Rozwoju Plus opuścili swoje dotychczasowe pomieszczenia, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sali plenarnej. W zamian mieliby otrzymać biura w budynku U, który znajduje się po drugiej stronie kompleksu sejmowego. Taka „przeprowadzka” byłaby nie tylko logistycznym utrudnieniem, ale przede wszystkim symboliczną degradacją.

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Jeszcze bardziej emocjonująca jest batalia o miejsca na sali posiedzeń. To właśnie tam, w blasku kamer, rozgrywa się polityczny teatr. Ekipa Morawieckiego chce zachować swoje miejsca w pierwszych rzędach, co gwarantuje lepszą widoczność i podkreśla ich znaczenie. Z kolei PiS dąży do „wyrzucenia Rozwoju Plus pod ścianę”, czyli przesadzenia ich do ostatnich rzędów, tradycyjnie zajmowanych przez mniejsze lub mniej wpływowe ugrupowania. - Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów - czytamy.

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Jeżeli PiS i Rozwój Plus nie osiągną kompromisu, ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie podziału pomieszczeń oraz miejsc na sali plenarnej może należeć do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i kierownictwa jego kancelarii.

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