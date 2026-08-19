Chcą przesadzić na tył sali Morawieckiego! Takiej wojny o stołki w Sejmie jeszcze nie było

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-19 12:14

Narasta spór między Prawem i Sprawiedliwością a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, który przeniósł się z politycznych deklaracji nawet na twardą walkę o... przestrzeń i prestiż w Sejmie. Kłótnia o podział gabinetów i miejsc na sali plenarnej jest symbolicznym odzwierciedleniem głębokiego rozłamu, do jakiego doszło. Według ustaleń RMF FM do osiągnięcia jakiegokolwiek porozumienia w tej kwestii jest jeszcze daleko!

Mateusz Morawiecki przemawia z mównicy sejmowej. O sporze o miejsca w Sejmie przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express Mateusz Morawiecki
  • Kolejny akt rozłamu, do którego doszło pomiędzy zwolennikami Mateusza Morawieckiego a członkami PiS.
  • Tym razem chodzi o miejsca i pomieszczenia w Sejmie.
  • Wyjaśniamy, o co chodzi w najnowszym sporze, w artykule poniżej.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM negocjacje między przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości a klubem Rozwój Plus utknęły w martwym punkcie. Przedmiotem sporu jest organizacja pracy w parlamencie, a konkretnie – dostęp do kluczowych zasobów. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego, jako największy klub opozycyjny, dąży do tego, by zmarginalizować grupę byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z doniesieniami, kierownictwo PiS chce, aby parlamentarzyści Rozwoju Plus opuścili swoje dotychczasowe pomieszczenia, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie sali plenarnej. W zamian mieliby otrzymać biura w budynku U, który znajduje się po drugiej stronie kompleksu sejmowego. Taka „przeprowadzka” byłaby nie tylko logistycznym utrudnieniem, ale przede wszystkim symboliczną degradacją.

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Jeszcze bardziej emocjonująca jest batalia o miejsca na sali posiedzeń. To właśnie tam, w blasku kamer, rozgrywa się polityczny teatr. Ekipa Morawieckiego chce zachować swoje miejsca w pierwszych rzędach, co gwarantuje lepszą widoczność i podkreśla ich znaczenie. Z kolei PiS dąży do „wyrzucenia Rozwoju Plus pod ścianę”, czyli przesadzenia ich do ostatnich rzędów, tradycyjnie zajmowanych przez mniejsze lub mniej wpływowe ugrupowania. - Ekipa Morawieckiego chce miejsca z przodu sali, a PiS liczy na wyrzucenie Rozwoju Plus pod ścianę do końcowych rzędów - czytamy.

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Jeżeli PiS i Rozwój Plus nie osiągną kompromisu, ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie podziału pomieszczeń oraz miejsc na sali plenarnej może należeć do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i kierownictwa jego kancelarii.

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