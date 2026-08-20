Dariusz Wieczorek zgubił na korcie 5 kilogramów. Tak wygląda ciężki trening polityka! [ZDJĘCIA]

Dariusz Wieczorek to doświadczony tenisista

Jak się okazuje, poseł Nowej Lewicy jest z tenisem za pan brat. – Gram już od 30 lat – mówi Dariusz Wieczorek. Obecnie gra głównie po to, by poprawić formę, a efekty są widoczne. – Ostatnio schudłem 5 kilogramów. Spalam kalorie, chudnę, więc jest dobrze – dodaje był minister.

Na kortach Legii polityk dał z siebie wszystko, pokazując, że regularne treningi przynoszą świetne rezultaty. Obserwujący go spacerowicze mogli podziwiać jego żelazną kondycję – poseł posyłał w stronę rywala potężne serwy i efektowne bekhendy, udowadniając, że dynamiczna wymiana uderzeń to idealny sposób na zrzucenie wagi w sportowym stylu.

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Odskocznia od polityki

Ale dla posła tenis to nie tylko sposób na zachowanie szczupłej sylwetki i dobrej kondycji. – Grywam na różnych turniejach, uwielbiam ten sport! – podkreśla Dariusz Wieczorek, udowadniając, że pasja do białego sportu daje mu mnóstwo energii w natłoku politycznych obowiązków.

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