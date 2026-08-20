MonaLisa została ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego. Burza w sieci

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-08-20 11:10

Monika Laskowska, tytułująca się jako "Najlepsza Polska Dziennikarka", została w tym roku ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego. Nominację otrzymała od Stowarzyszenia Warszawa ’44, gdzie tegoroczną inicjatywę wsparło m,in. patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czym zatem problem i oburzenie, które właśnie wybuchło z ogromną siłą? Otóż okazuje się, że pani Monika znana jest doskonale użytkownikom platformy Onlyfans, gdzie występuje jako MonaLisa.

Nominacja Moniki Laskowskiej jest powiązana z inicjatywą Stowarzyszenia Warszawa ’44, która cieszy się honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej stowarzyszenia, Laskowska ma w ramach tego projektu dbać o pamięć o Powstaniu Warszawskim. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o jej udziale w akcji, a także zdjęcie, na którym pozuje w koszulce upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania.

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Nominacja ta spotkała się z oburzeniem ze względu na działalność Laskowskiej w internecie. Kontrowersje wzbudza fakt posiadania przez nią konta na platformie OnlyFans, służącej do udostępniania i przeglądania treści dla dorosłych. W mediach społecznościowych natychmiast wywiązała się dyskusja na temat kryteriów wyboru ambasadorów inicjatyw historycznych. 

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Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę? - pytał wyraźnie zbulwersowany Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Galeria poniżej: Monika Laskowska, czyli "Najlepsza polska dziennikarka", na gorących zdjęciach

Monika Laskowska
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POWSTANIE WARSZAWSKIE