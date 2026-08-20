MonaLisa została ambasadorką pamięci Powstania Warszawskiego. Burza w sieci

Nominacja Moniki Laskowskiej jest powiązana z inicjatywą Stowarzyszenia Warszawa ’44, która cieszy się honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej stowarzyszenia, Laskowska ma w ramach tego projektu dbać o pamięć o Powstaniu Warszawskim. W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o jej udziale w akcji, a także zdjęcie, na którym pozuje w koszulce upamiętniającej rocznicę wybuchu powstania.

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Nominacja ta spotkała się z oburzeniem ze względu na działalność Laskowskiej w internecie. Kontrowersje wzbudza fakt posiadania przez nią konta na platformie OnlyFans, służącej do udostępniania i przeglądania treści dla dorosłych. W mediach społecznościowych natychmiast wywiązała się dyskusja na temat kryteriów wyboru ambasadorów inicjatyw historycznych.

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- Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”? Czy Państwu przypadkiem sufit nie spadł na głowę? - pytał wyraźnie zbulwersowany Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Przepraszam, Pani Minister @MartaCienkowska, @kultura_gov_pl, Pani Monika Laskowska, znana na niebieskiej platformie jako MonaLisa, otrzymała tytuł “Ambasadorki pamięci Powstania Warszawskiego” w ramach działu “kultura” czy może “dziedzictwo narodowe”?Czy Państwu przypadkiem… https://t.co/3bvLjMRgRX pic.twitter.com/dYCj0nMHxY— Sebastian Meitz (@MeitzPL) August 19, 2026

Jest jakieś stowarzyszenie Warszawa44, które ponoć dba o pamięć Powstanie Warszawskiego. Chwali się patronatem Ministerstw Kultury oraz paru innych instytucji oraz spółek. I Warszawa44 ubiera różnych ludzi w koszulki czyniąc ich „ambasadorami pamięci Powstanie Warszawskiego”.… pic.twitter.com/6UEkcRcD47— Paweł Rybicki (@Rybitzky) August 19, 2026

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