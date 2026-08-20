Premier Donald Tusk przyjechał do Krakowa, by wesprzeć Monikę Piątkowską, która zamierza walczyć o fotel prezydenta Krakowa. - To Wy mieszkanki i mieszkańcy Krakowa zdecydujecie, kto ma zostać prezydentem. Ja jestem tutaj aby powiedzieć, że znam zaciętość i kompetencje Pani Moniki. Ale powtarzam, to Wy zdecydujecie, kto będzie prezydentem Krakowa - powiedział premier.

Tusk zabrał głos w czasie konferencji prasowej i przekazał, że istnieje zamiar wprowadzenia nowej opłaty, chodzi o opłatę turystycznej, z której wpływa mają trafiać w pełni do gminy: - Zamierzamy wprowadzić opłatę turystyczną w takim zakresie, by pieniądze trafiały do gminy. Zakładamy, że takie przepisy mogłyby obowiązywać od przyszłego sezonu turystycznego - przekazał premier Donald Tusk. Dodając, że uzgodnił już wstępnie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim, aby planowana opłata turystyczna w 100 proc., a nie jak jest teraz w 80 proc., trafiała do gminy. Premier Tusk podkreślił, że Kraków jest jednym z najbardziej odwiedzanych przez turystów polskich miast. A tym samym ponosi koszty związane z obsługą przyjeżdżających turystów.

Metro w Krakowie. "Pierwsza łopata" zostanie wbita w ziemię w 2045?

W czasie konferencji został też poruszony temat metra w Krakowie. Na pytanie o to, czy początek budowy metra może zacząć się w 2045 roku (o czym miał mówić obecny komisarz miasta, Stanisław Kracik) odpowiedział, że terminu nie zna: - Tej wypowiedzi komisarza Kracika nie słyszałem. Mój dobry kolega od lat, kolega Kracik znany jest z ostrożności i sceptycyzmu, jest bardzo powściągliwy, ale nie przywiązujcie się państwo do tej pesymistycznej, ostrożnej prognozy - ocenił premier.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa już we wrześniu

Przypomnijmy, że w związku z przeprowadzonym i ważnym referendum odwołany został dotychczasowy prezydent Krakowa, polityk KO Aleksander Miszalski. Dlatego rozpisane zostały przedterminowe wybory w Krakowie, które odbędą się 27 września. Wśród osób, które chcą powalczyć o fotel prezydneta miasta jest też senator Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami). Monika Piątkowska ogłosiła w czerwcu swoją kandydaturę z poparciem premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.