Grzegorz Braun miał się dziś stawić w prokuraturze. Nie zrobił tego! Rzecznik zabrał głos

Grzegorz Braun nie pojawił się w środę 4 marca w prokuraturze.

Podano powód, którym tłumaczył swoją nieobecność

Zdradzono też, co teraz.

Grzegorz Braun pojawił się w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu 17 lutego. Miał on zeznawać w sprawie ataku na dr Gizelę Jagielską. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie usłyszał jednak zarzutów, ponieważ wcześniej sam Braun złożył wniosek przeciwko prokuratorce, która miała prowadzić przesłuchanie (WIĘCEJ: Grzegorz Braun pojawił się w prokuraturze. Nie otrzymał żadnych zarzutów). 25 lutego zastępca prokuratora okręgowego we Wrocławiu odrzucił ten wniosek. Prok. Stocka-Mycek nie prowadzi już jednak tego śledztwa, ponieważ została awansowana do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawę przejął inny prokurator.

W środę 4 marca 2026 roku Braun w ogóle nie stawił się na przesłuchanie w tej samej prokuraturze. Jak poinformował rzecznik, prokurator Damian Pownuk, europoseł przesłał usprawiedliwienie swojej nieobecności, powołując się na obowiązki związane z mandatem europosła. Co ciekawe, polityk wskazał również terminy, w których może stawić się na przesłuchanie. Prokuratura nie ujawniła konkretnych dat, ale zapewniła, że chodzi o najbliższy czas. - Jednocześnie pan Braun wskazał, w jakich terminach może się stawić w prokuraturze. W tej sytuacji to już w gestii prokuratora referenta będzie wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Myślę, że korespondującego z tym terminem, który wskazał - oznajmił prokurator.

Zobacz: Konfederacje prześcigają PiS. Te wyniki zniszczą środę Kaczyńskiemu. Tusk też nie będzie zadowolony!

Brak zgody Parlamentu Europejskiego uniemożliwia doprowadzenie europosła do prokuratury. W takiej sytuacji potrzebna jest odrębna zgoda na zatrzymanie i doprowadzenie. Prokurator Pownuk zaznaczył, że gdyby nieobecność Brauna była nieuzasadniona, śledczy mogliby wystąpić o taką zgodę.

Sprawdź: Wojna w Iranie. Bolesne konsekwencje dla Polski? Bosak ujawnia, co nas czeka

Grzegorz Braun ma usłyszeć zarzuty dotyczące sześciu czynów. Cztery z nich odnoszą się do wydarzeń w szpitalu w Oleśnicy w kwietniu 2025 roku. Śledczy zarzucają mu m.in. bezprawne pozbawienie wolności lekarki, naruszenie jej nietykalności cielesnej poprzez popychanie i przytrzymywanie, znieważenie podczas wykonywania obowiązków służbowych oraz pomówienie jej o działania mogące podważyć zaufanie do zawodu lekarza.

W galerii poniżej wspomniana wizyta Brauna we wrocławskiej prokuraturze z 17 lutego

34

Sonda Czy Grzegorz Braun powinien ponieść odpowiedzialność karną za swoje działania? Tak, przekroczył granice prawa Nie, to radykalna wolność słowa Nie mam zdania / za wcześnie na ocenę