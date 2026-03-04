Wojna w Iranie. Bolesne konsekwencje dla Polski? Bosak ujawnia, co nas czeka

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-03-04 10:13

Wojna na Bliskim Wschodzie będzie miała negatywne konsekwencje dla Polski. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i lider Konfederacji, w Polsat News ostrzegał przed wzrostem cen importowanych towarów, paliw i żywności. Polityk podkreślił, że Polska powinna kierować się własnym interesem, a nie ślepo powielać narrację innych państw. Czy Polska zapłaci wysoką cenę za konflikt w Iranie? Jakie konkretnie towary i usługi podrożeją? Bosak wskazał konkrety, nie wygląda to dobrze!

Koalicja Kaczyńskiego z Mentzenem i Braunem

Autor: ART SERVICE / Super Express Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, mówił o potencjalnych konsekwencjach konfliktu na Bliskim Wschodzie dla Polski. Jego zdaniem, wojna w Iranie negatywnie wpłynie na polską gospodarkę i sytuację finansową obywateli.

"Nasze interesy cierpią" 

- Nasze interesy cierpią przez rozpoczęcie tej wojny, niestety. Zapłacimy więcej za wszelkiego rodzaju importowane dobra, gdzie są koszty transportu morskiego. Zapłacimy więcej za gaz, paliwo, pożywienie”– wyliczał wicemarszałek Sejmu. W jego ocenie, Polska odczuje skutki konfliktu przede wszystkim poprzez wzrost cen. Dotknie on importowanych towarów, gdzie koszty transportu morskiego wzrosną, a także paliw, gazu i żywności. Bosak zwrócił uwagę, że już teraz firmy produkujące nawozy renegocjują ceny i stawki.

Polityk Konfederacji prognozuje również, że Polska będzie musiała uzbroić się w cierpliwość w kwestii dostaw broni. - To uzbrojenie, które zostało wystrzelone – tysiące rakiet, pocisków, także pocisków obrony przeciwlotniczej, których bardzo potrzebujemy – one się nie pojawią ot tak, z powietrza – powiedział, dodając, że produkcja może potrwać miesiącami, a nawet latami.

Polska dyplomacja kluczem?

Krzysztof Bosak odniósł się również do roli dyplomacji w obliczu globalnych konfliktów. Stwierdził, że choć na świecie jest wielu „brutalnych i pozbawionych zahamowań liderów”, to większość państw musi używać klasycznej dyplomacji, aby rozwijać swoje interesy i minimalizować ryzyka. Bosak podkreślił, że Polska powinna unikać ślepego powielania narracji Donalda Trumpa i prowadzenia polityki zbliżonej do tej, jaką uprawia amerykański prezydent. - Polityka nie jest sferą, gdzie powinniśmy kierować się modą – stwierdził bezkompromisowo.

Wicemarszałek Sejmu skrytykował również wypowiedzi Grzegorza Brauna, który sugerował, że w konflikcie na Bliskim Wschodzie Polska powinna opowiedzieć się po stronie Iranu. Bosak ocenił to jako „opowiadanie się po jednej ze stron nie naszej wojny i nie naszego konfliktu” i wyraz niedojrzałości.

Galeria poniżej: Bosakowie zabrali małego Stefanka do Sejmu

