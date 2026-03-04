„Zakute łby z PiS” – syn Wałęsy odpalił na stacji. Internet zagotował się po nagraniu

Jarosław Wałęsa ostro krytykuje PiS, używając określenia "zakute łby" w nagraniu ze stacji paliw.

Polityk zarzuca PiS straszenie Polaków brakiem paliwa i kolejkami, pytając retorycznie o rzekomy chaos.

Sprawdź, jak te mocne słowa wpisują się w szerszą polityczną debatę i co na to internauci.

Jarosław Wałęsa, syn byłego prezydenta Lecha Wałęsy, wrzucił do sieci krótki materiał nagrany na tle stacji paliw. I nie owijał w bawełnę. W jego wpisie pojawiło się określenie, które natychmiast wywołało polityczną burzę: „Zakute łby z PiS”.

W nagraniu i towarzyszącym mu tekście Wałęsa zarzuca politykom Prawa i Sprawiedliwości, że straszyli brakiem paliwa i paniką na stacjach. A potem stawia pytanie, które ma być puentą całej historii: „No to pytam: gdzie są te dramatyczne kolejki? Gdzie ten chaos?”

„Zakute łby z PiS” – te słowa poszły w świat

Wpis Jarosława Wałęsy jest bardzo konkretny i napisany ostrym językiem. Polityk przekonuje, że PiS alarmował o kryzysie, który, jego zdaniem, nie nastąpił. Wprost napisał:

„Zakute łby z PiS krzyczały, że zabraknie paliwa, że ceny wystrzelą w kosmos, że wybuchnie panika i ludzie będą stać godzinami w kolejkach.”

I dodał pytania o rzekome kolejki i chaos.

Skąd ten temat? Spór o „paliwową panikę” i odpowiedź Orlenu

W tle jest szersza awantura wokół przekazów o paliwie i sytuacji na stacjach. W ostatnich dniach PiS sugerował w social mediach, że zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie może szybko odbić się na rynku i sytuacji na stacjach. Na taki wpis zareagowało biuro prasowe Orlenu. To właśnie w tym kontekście Jarosław Wałęsa uderza w narrację o „kolejkach” i „chaosie”, pokazując kadr ze stacji i sugerując, że to polityczne straszenie.

Mocne słowa i polityczne skojarzenia. „Zakute łby” już rozpalało spór

Określenie „zakute łby” w polskiej polityce ma już swoją historię. Niedawno wielkie emocje wywołały podobne sformułowania w sporach na linii rząd–PiS (m.in. w dyskusji o programie SAFE). Tym razem słowa padły jednak wprost pod adresem PiS i to w formie krótkiego, łatwo viralowego nagrania ze stacji.

Poniżej galeria zdjęć: Jarosław Wałęsa na hulajnodze

Zakute łby z PiS krzyczały, że zabraknie paliwa, że ceny wystrzelą w kosmos, że wybuchnie panika i ludzie będą stać godzinami w kolejkach. No to pytam: gdzie są te dramatyczne kolejki? Gdzie ten chaos? pic.twitter.com/e6xw6Nr090— Jarosław Wałęsa (@WalesaJL) March 3, 2026

10

TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA JUŻ TRWA! Ambasador Byrt: USA BOJĄ SIĘ CHIŃSKIEJ POTĘGI | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.