Polska na liście celów Iranu? Jest oficjalna reakcja BBN po niepokojących sygnałach

Przedstawiciel Iranu wymienił Polskę jako sojusznika USA, co odnotowano w informacjach BBN.

Szef BBN Sławomir Cenckiewicz uważa, że to sygnał, iż Polska może znaleźć się na celowniku terrorystów.

Czy to zdarzenie spowoduje zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego?

Oficjalne stanowisko BBN po sygnale z Teheranu

W porannej rozmowie na antenie Radia ZET, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, odniósł się do pytań o bezpieczeństwo Polski w kontekście dynamicznej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Potwierdził on, że polskie służby otrzymały meldunek, w którym „jakiś przedstawiciel Iranu wskazał na Polskę jako sojusznika USA”. Informacja ta, jak podkreślił, została natychmiast odnotowana i jest obecnie analizowana.

Choć Cenckiewicz nie ujawnił szczegółów dotyczących tożsamości irańskiego urzędnika ani dokładnego kontekstu jego wypowiedzi, jego komentarz jasno wskazuje, że Warszawa traktuje ten sygnał bardzo poważnie.

„To jest pewien ślad związany z tym, że Polska może stać się państwem na celowniku terrorystów” – dodał szef BBN, tonując jednocześnie nastroje i wskazując, że na razie jest to jeden z wielu wątków monitorowanych przez służby.

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Czy są powody do obaw?

Wypowiedź przedstawiciela Iranu, w której Polska została wymieniona w kontekście bliskiego sojuszu z USA, jest naturalną konsekwencją polskiej polityki zagranicznej i naszego jednoznacznego pozycjonowania się w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. W sytuacji eskalacji konfliktu, w którym Stany Zjednoczone odgrywają kluczową rolę, państwa postrzegane jako ich najbliżsi partnerzy mogą stać się symbolicznymi celami dla propagandy lub działań odwetowych.

Słowa Sławomira Cenckiewicza należy interpretować jako potwierdzenie, że polskie służby specjalne zachowują czujność. Określenie „ślad” sugeruje, że nie ma obecnie bezpośredniego i skonkretyzowanego zagrożenia atakiem na terytorium Polski. Jest to jednak sygnał, który wpisuje się w szerszy obraz potencjalnych ryzyk, a jego pojawienie się wymaga wzmożonej pracy analitycznej i wywiadowczej. Działania te mają na celu weryfikację, czy za słowami idą jakiekolwiek konkretne przygotowania, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu państwa i obywateli.

Kiedy prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego?

Szef BBN został również zapytany o możliwość zwołania w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN) w związku z sytuacją. Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że na obecnym etapie nie widzi takiej potrzeby.

– Na tym etapie jest to zupełnie zbędne i na dziś nie ma takiej potrzeby – ocenił, zadając retoryczne pytanie o cel takiej debaty z udziałem wszystkich sił politycznych w obecnej chwili.

Jednocześnie nakreślił scenariusze, które mogłyby skłonić prezydenta do podjęcia takiej decyzji. Zwołanie RBN byłoby uzasadnione w przypadku:

Drastycznego wzrostu zagrożenia terrorystycznego w Polsce.

Sytuacji kryzysowej z udziałem polskich obywateli, np. ich uwięzienia na Bliskim Wschodzie bez możliwości powrotu do kraju.

Pojawienia się bezpośredniego zagrożenia dla infrastruktury krytycznej państwa.

Szerszy kontekst: eskalacja konfliktu Izrael-Iran

Sygnał z Iranu nie pojawił się w próżni. Jest on bezpośrednio związany z ostatnimi wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, w tym z atakiem na cele w Teheranie oraz odpowiedzią militarną Izraela. We wtorek rzecznik izraelskiej armii, ppłk Nadaw Szoszani, poinformował, że wojsko przygotowuje się do kampanii przeciwko Iranowi, która może potrwać kilka tygodni. Jednocześnie ocenił, że operacja lądowa jest „mało prawdopodobna”.

Ta wymiana ciosów i groźby dalszej eskalacji tworzą niezwykle napiętą atmosferę na arenie międzynarodowej. W takiej sytuacji retoryka poszczególnych stron konfliktu zaostrza się, a na celowniku propagandy i działań hybrydowych pojawiają się nie tylko główni adwersarze, ale również ich sojusznicy. Wskazanie Polski przez Iran jest elementem tej szerszej gry, mającej na celu wywarcie presji politycznej i pokazanie, że konsekwencje konfliktu mogą dotknąć także kraje europejskie. Polska, jako hub logistyczny dla wsparcia Ukrainy i miejsce stacjonowania wojsk amerykańskich, jest naturalnym punktem odniesienia dla państw wrogich USA.

