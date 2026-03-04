Sytuacja Polaków na Bliskim Wschodzie. Premier Tusk zapowiada ewakuację

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zmusza Polskę do działania, stawiając bezpieczeństwo obywateli na pierwszym miejscu.

Premier Tusk zapowiada ewakuację Polaków, lecz ostrzega przed trudnościami logistycznymi i apeluje o cierpliwość.

Mimo zagrożenia, Polacy nadal podróżują w region. Sprawdź, dlaczego rząd stanowczo odradza takie wyjazdy i co możesz zrobić, jeśli już tam jesteś.

Gwałtowna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie – co się stało?

Sytuacja w regionie Bliskiego Wschodu uległa dramatycznemu zaostrzeniu w ostatnich dniach. Punktem zapalnym stał się atak z 28 lutego 2026 roku, którego celem była m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu w Teheranie oraz kluczowe obiekty wojskowe. Władze w Teheranie oficjalnie potwierdziły śmierć najważniejszych postaci w państwie, w tym Alego Chameneia, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz wpływowych doradców ds. bezpieczeństwa. W odpowiedzi Iran dokonał zmasowanego ataku odwetowego na cele w Izraelu oraz bazy wojskowe USA zlokalizowane w państwach Zatoki Perskiej. Ta bezprecedensowa wymiana ciosów postawiła cały region na krawędzi wojny na pełną skalę, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla wszystkich przebywających tam cywilów, w tym obywateli Polski.

Premier Tusk o priorytetach rządu: „Musimy traktować wszystkich jako naszych obywateli”

Podczas specjalnej odprawy w siedzibie MSZ, premier Donald Tusk podkreślił, że polskie służby dyplomatyczne i wojskowe od samego początku kryzysu pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa rodakom.

„Od soboty robicie wszystko, by zminimalizować negatywne skutki wojny dla naszych obywateli” – zwrócił się do zebranych, dziękując im za dotychczasowe wysiłki.

Szef rządu zaznaczył, że państwo ma obowiązek nieść pomoc każdemu Polakowi, niezależnie od powodu jego pobytu w strefie zagrożenia.

„Niektórzy dokonywali takiego wyboru, bo nie mieli innego wyjścia. Musimy traktować wszystkich jako naszych obywateli, którzy potrzebują w tej chwili pomocy państwa” – stwierdził Donald Tusk.

To jasny sygnał, że rząd nie będzie różnicował swojego podejścia do osób przebywających na Bliskim Wschodzie w celach zawodowych, rodzinnych czy turystycznych.

Priorytetowy lot medyczny i ewakuacja „w miarę możliwości”

Jednym z pierwszych, konkretnych działań ogłoszonych przez premiera jest organizacja specjalistycznego transportu medycznego.

Polska na liście celów Iranu? Jest oficjalna reakcja BBN po niepokojących sygnałach

„W ciągu kilkunastu godzin samolot z medycznym priorytetem powinien wylądować w Omanie. Tam oczekuje na transport poważnie chora Polka, która potrzebuje takiego transportu” – poinformował Tusk.

Jednocześnie premier odniósł się do kwestii ewakuacji pozostałych obywateli, którzy utknęli w regionie. Zastrzegł, że operacja będzie skomplikowana i uzależniona od dostępnych zasobów.

„Jeśli w samolocie dla chorych, będzie miejsce dla zdrowych. ewakuujemy każdego, kto będzie tego potrzebował. W miarę możliwości oczywiście” – dodał.

Sformułowanie „w miarę możliwości” jest kluczowe i wskazuje, że proces sprowadzania Polaków do kraju będzie odbywał się etapami i może napotkać na liczne trudności.

Wyzwania logistyczne i apel o cierpliwość

Donald Tusk wprost mówił o barierach, z jakimi mierzą się polskie służby. Eskalacja militarna doprowadziła do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad wieloma krajami, a uzyskanie zgód na lądowanie samolotów ewakuacyjnych jest niezwykle trudne i czasochłonne.

„Nie wyślemy w każde miejsce na świecie samolotu, bo trzeba mieć możliwość wylądowania. A to nie jest takie proste w tym regionie” – tłumaczył premier.

Z tego powodu zaapelował zarówno do swoich współpracowników, jak i do obywateli oczekujących na pomoc, o wyrozumiałość i cierpliwość. Podkreślił, że rozumie frustrację i niepokój osób uwięzionych w strefie konfliktu.

„Ludzie będą czekali o wiele dłużej niż by chcieli i będzie im towarzyszyła irytacja. Bądźcie cierpliwi. Trzeba zrozumieć, że ktoś, kto tam utknął ma powody do niepokoju” – mówił szef rządu.

Stanowczy apel do Polaków: „Kto nie musi, niech nie leci”

Mimo skrajnie niebezpiecznej sytuacji, polskie służby wciąż odnotowują przypadki osób, które decydują się na podróż w region Bliskiego Wschodu. Premier Donald Tusk skierował do nich bardzo stanowczy i jednoznaczny apel.

„Ciągle dość duże grupy decydują się na wylot turystyczny w państwa zagrożonego regionu. Kto nie musi, niech nie leci” – grzmiał premier.

To ostrzeżenie należy traktować z najwyższą powagą. Każda nowa osoba przybywająca do strefy konfliktu nie tylko naraża własne życie, ale również stanowi dodatkowe obciążenie dla służb konsularnych, których zasoby są obecnie skoncentrowane na operacji ewakuacyjnej.

Jakie kroki powinni podjąć Polacy w regionie?

Osoby, które obecnie przebywają na Bliskim Wschodzie, powinny bezzwłocznie podjąć konkretne działania w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i ułatwienia kontaktu z polskimi służbami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rekomenduje:

Rejestrację w systemie Odyseusz: To absolutny priorytet. Rejestracja w systemie dla podróżujących pozwala służbom konsularnym na zlokalizowanie obywateli i szybkie przekazywanie im kluczowych informacji o możliwościach ewakuacji.

Śledzenie komunikatów MSZ: Należy na bieżąco śledzić komunikaty publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w mediach społecznościowych najbliższych placówek dyplomatycznych.

Nawiązanie kontaktu z ambasadą lub konsulatem: W miarę możliwości warto skontaktować się z najbliższą polską placówką dyplomatyczną, aby poinformować o swoim położeniu i sytuacji.

Unikanie miejsc publicznych: Zaleca się ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, w szczególności w pobliżu obiektów rządowych, wojskowych i strategicznych, które mogą stać się celem ataku.

Stosowanie się do zaleceń lokalnych władz: Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń lokalnych służb porządkowych i administracji.

