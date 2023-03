Grzegorz Braun ma kłopoty. Niejasne finansowanie jego partii

Ekstra kasa dla emerytów na stałe. Rząd decyduje o 14. emeryturze. Dostaniesz od 50 do 1450 zł

Wolta Hołowni pokrzyżuje plany wspólnej listy na wybory 2023?! "Hołownia nie ma tego, co ma PSL"

Wyjazd do Watykanu

To koniec protestów rolników? Okrągły stół w Ministerstwie Rolnictwa z kompromisem. "Jest porozumienie"

Konfederacja Korony Polskiej razem z Ruchem Narodowym i Nową Nadzieją (dawna KORWiN) tworzy Konfederację, która ostatnio przybiera na sile w sondażach. Partia Grzegorza Brauna ma podobne problemy jak Polska 2050 czy kiedyś Nowoczesna. PKW odrzuciła ich sprawozdania finansowe.

- Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że wykazane w sprawozdaniu oraz w części przedłożonych dokumentów dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu oraz że do sprawozdania nie zostały załączone wszystkie dokumenty wymagane we wskazanym wyżej rozporządzeniu - czytamy uzasadnienie do uchwały, którą przyjęła PKW w sprawie KKP.

To nie pierwszy raz, gdy PKW odrzuca sprawozdanie finansowe partii Grzegorza Brauna. Wówczas także chodziło o zagadkową licznych kont bankowych. Konfederacja Korony Polskiej miała ich aż 43 konta, jednak kontrolerom pokazała historię operacji tylko czterech z nich. - W przypadku pozostałych trzydziestu dziewięciu jedynie potwierdzenie ich sald na koniec 2020 r., co nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić, że w trakcie okresu sprawozdawczego na rachunkach tych nie były dokonywane żadne operacje finansowe – pisała wówczas PKW.

Państwowa Komisja Wyborcza miała także kłopoty z ustaleniem szczegółów niektórych wpłat na rzecz partii. Konfederacja Korony Polskiej zapomniała także wykazać przyjęcia wartości niepieniężnych, np. użyczenia lokalu. Jak stwierdziła PKW, żadna z pozycji w sprawozdaniu, w której podano kwotę inną niż zero, nie zawierała danych zgodnych ze stanem faktycznym - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Tłumaczenie partii Grzegorza Brauna

KKP wyjaśniło, że wśród 43 rachunków funkcjonowało konto podstawowe, konto VAT i 41 rachunków przypisanych do poszczególnych 41 okręgów, z czego większość była nieaktywna. Dziś Konfederacja Korony Polskiej ma już tylko dwa konta bankowe. Ich zdaniem formalnym powodem odrzucenia sprawozdania było zlecanie drobnych zakupów osobom fizycznym i zwracanie im pieniędzy po pewnym czasie. Jest to tzw. nielegalne kredytowanie się u osób fizycznych, częsty błąd popełniany przez partie - wyjaśnia "Rzeczpospolita". - Dokładamy starań aby w przyszłości uniknąć podobnych uchybień – wyjaśniła skarbnik Konfederacji Korony Polskiej, Kamila Jezierska.