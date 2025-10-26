Kaczyński znów błysnął sarkazmem. Tak prezes PiS żartował z Tuska i Nowackiej

2025-10-26 8:56

Jarosław Kaczyński nie mógł przejść obojętnie wobec ogłoszonego dziś połączenia Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej. Podczas swojego wystąpienia na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, lider PiS w swoim stylu zakpił z nowego projektu Donalda Tuska, a jego słowa wywołały salwy śmiechu na sali.

„Dwie dyskretne partie połączyły się z jedną niedyskretną”

Podczas przemówienia kończącego dwudniową konwencję PiS w Katowicach, Jarosław Kaczyński odniósł się do politycznego zjednoczenia po stronie opozycji.

– Jedna partia, która niewątpliwie istnieje i jest dużą partią, czasem ma wysokie notowania, połączyła się z dwoma innymi, które też istnieją tylko dyskretnie – mówił ze śmiechem prezes PiS, a sala odpowiedziała gromkim śmiechem.

Po chwili dodał ironicznie:

– Otóż te dwie dyskretne partie połączyły się z tą jedną niedyskretną. I zdecydowano się na nową nazwę, tą samą, która była przedtem. Czegoś takiego nie było. Oni są pierwsi, naprawdę! Także gratuluję.

Ironia i charakterystyczny sarkazm prezesa PiS rozbawiły uczestników spotkania. Kaczyński z uśmiechem komentował nową strategię Donalda Tuska, nie szczędząc złośliwości pod adresem liderów opozycji.

„Wiedzą, że utrata władzy będzie dla nich nieszczęściem”

W drugiej części wystąpienia ton prezesa PiS stał się poważniejszy. Kaczyński stwierdził, że mimo propagandowego optymizmu w obozie Tuska, tamtejsi politycy doskonale zdają sobie sprawę z ryzyka.

– Oni wiedzą, że utrata władzy będzie dla nich naprawdę bardzo poważnym nieszczęściem – zaznaczył lider PiS, nawiązując do wewnętrznych napięć w rządzącej koalicji i zbliżających się wyborów prezydenckich.

Nowa partia Tuska z biało-czerwonym sercem

W Warszawie, niemal równocześnie z wystąpieniem Kaczyńskiego, odbyła się konwencja zjednoczeniowa Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk, wraz z Barbarą Nowacką i Adamem Szłapką, zaprezentował nową nazwę i logo ugrupowania, biało-czerwone serce.

Dla obozu PiS zjednoczenie opozycji stało się natychmiast okazją do politycznego komentarza. Dla Jarosława Kaczyńskiego, pretekstem do złośliwej, ale celnej puenty.

