Senat miał dać 60 tysięcy na „literackie” spotkania, których nie było. W tle Fundacja Otwarty Dialog

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-10-26 10:20

Według ustaleń Wirtualnej Polski, Fundacja Otwarty Dialog miała otrzymać z Senatu RP prawie 60 tysięcy złotych na organizację cyklu „Londyńskie Czwartki Literackie”. Projekt miał promować polską literaturę wśród Polonii, jednak, jak twierdzi portal, część zaproszonych pisarzy nie wiedziała o swoim udziale, a współpracujące z fundacją wydawnictwo mogło przestać istnieć jeszcze przed przyznaniem dotacji.

Senat RP

i

Autor: Archiwum serwisu
  • Fundacja Otwarty Dialog miała otrzymać 57,7 tys. zł z programu „Senat–Polonia 2025”.
  • Wniosek o dotację mógł zawierać nazwiska znanych pisarzy, którzy, jak twierdzą, nie byli o tym poinformowani.
  • Współorganizator projektu, londyńskie Meridian Publishing Ltd, miał zostać zlikwidowany tuż przed decyzją Senatu.
  • W części wydarzeń mogli uczestniczyć głównie aktywiści społeczni, a nie autorzy książek.
  • Fundacja i Senat na razie nie udzielili szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie.

Według WP: „Londyńskie Czwartki Literackie” bez pisarzy

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że fundacja kierowana przez Ludmyłę Kozłowską i Marcina Mycielskiego miała uzyskać dofinansowanie na cykl spotkań z uznanymi autorami, m.in. Jakubem Żulczykiem, Igorem Brejdygantem, Renatą Grochal czy prof. Normanem Daviesem.

Jak relacjonuje WP, żaden z wymienionych autorów nie wziął udziału w spotkaniach, a niektórzy zapewniali, że o całym projekcie słyszą po raz pierwszy.

– Nic mi nie wiadomo na ten temat, by mnie gdzieś wpisano. Nie mam pojęcia, co to są „Londyńskie Czwartki Literackie” – miał powiedzieć Igor Brejdygant w rozmowie z redakcją.

Podobnie zareagował Jakub Żulczyk, który miał stwierdzić, że „o takim wyjeździe raczej by pamiętał”. Z kolei prof. Norman Davies przekazał, że jego nazwisko mogło zostać wykorzystane „bez jego wiedzy i zgody”.

Wydawnictwo zniknęło przed przyznaniem środków?

Według informacji Wirtualnej Polski, partnerem projektu miało być Meridian Publishing Ltd, firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Z danych tamtejszego rejestru wynika, że spółka mogła zostać wykreślona z ewidencji 16 kwietnia 2025 r., czyli tydzień przed decyzją Senatu o przekazaniu fundacji dotacji.

To wydawnictwo miało wcześniej opublikować zaledwie kilka pozycji, w tym książki swojego właściciela oraz byłego wojskowego Adama Mazguły, znanego z kontrowersyjnych wypowiedzi.

Spotkania z działaczami zamiast literatów?

  • Z relacji portalu wynika, że faktyczne spotkania w Londynie mogły mieć inny charakter, niż zapisano we wniosku.
  • 11 października odbyło się wydarzenie z udziałem Katarzyny Pierzchały (fotoreporterki współpracującej wcześniej z OKO.press) oraz Rafała Łuczkiewicza, byłego członka Lotnej Brygady Opozycji.
  • Ich spotkanie reklamowano jako rozmowę o działalności LBO, ruchu znanego z protestów przeciwko rządowi PiS.

Według Wirtualnej Polski, z literaturą miało to niewiele wspólnego, bo uczestnicy sami wydali swoje publikacje dokumentujące aktywizm społeczny.

Co na to Fundacja i Senat?

Fundacja Otwarty Dialog, jak podaje WP, nie udzieliła odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Senat miał natomiast wyjaśnić, że „partner projektu może zostać zmieniony w trakcie jego realizacji” oraz że „ocena projektu nastąpi po złożeniu sprawozdania z wykonania zadania”.

Według portalu, FOD miała otrzymać w sumie około 900 tys. zł z tegorocznej puli programu „Senat–Polonia 2025” na różne działania promocyjne dla Polonii.

Wnioski z ustaleń WP

Jesień Marty Kaczyńskiej. Liście, cisza i chwila oddechu od polityki

Według dziennikarzy, projekt finansowany z publicznych pieniędzy mógł okazać się fikcyjnym przedsięwzięciem, w którym znani pisarze byli wykorzystywani jako „wabik” na dotacje. Niektóre wydarzenia mogły w ogóle się nie odbyć, a część autorów w ogóle nie wiedziała, że ich nazwiska znalazły się w oficjalnych dokumentach fundacji.

Poniżej galeria zdjęć Kidawy-Błońskiej

Kidawa
9 zdjęć
Express Biedrzyckiej 24.10.2025
Sonda
Co sądzisz o dotacjach Senatu na projekty Fundacji Otwarty Dialog?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SENAT